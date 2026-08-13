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ZMAR: Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

28.48 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ZMAR汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点28.48和高点28.48进行交易。

关注Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ZMAR股票今天的价格是多少？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March股票今天的定价为28.48。它在28.48 - 28.48范围内交易，昨天的收盘价为28.48，交易量达到1。ZMAR的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March股票是否支付股息？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March目前的价值为28.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.82%和USD。实时查看图表以跟踪ZMAR走势。

如何购买ZMAR股票？

您可以以28.48的当前价格购买Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March股票。订单通常设置在28.48或28.78附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注ZMAR的实时图表更新。

如何投资ZMAR股票？

投资Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March需要考虑年度范围27.39 - 28.53和当前价格28.48。许多人在以28.48或28.78下订单之前，会比较0.21%和。实时查看ZMAR价格图表，了解每日变化。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March的最高价格是28.53。在27.39 - 28.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March的绩效。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March股票的最低价格是多少？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March（ZMAR）的最低价格为27.39。将其与当前的28.48和27.39 - 28.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZMAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ZMAR股票是什么时候拆分的？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.48和2.82%中可见。

日范围
28.48 28.48
年范围
27.39 28.53
前一天收盘价
28.48
开盘价
28.48
卖价
28.48
买价
28.78
最低价
28.48
最高价
28.48
交易量
1
日变化
0.00%
月变化
0.21%
6个月变化
2.56%
年变化
2.82%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%