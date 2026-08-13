ZMAR: Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
今日ZMAR汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点28.48和高点28.48进行交易。
关注Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ZMAR股票今天的价格是多少？
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March股票今天的定价为28.48。它在28.48 - 28.48范围内交易，昨天的收盘价为28.48，交易量达到1。ZMAR的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March股票是否支付股息？
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March目前的价值为28.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.82%和USD。实时查看图表以跟踪ZMAR走势。
如何购买ZMAR股票？
您可以以28.48的当前价格购买Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March股票。订单通常设置在28.48或28.78附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注ZMAR的实时图表更新。
如何投资ZMAR股票？
投资Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March需要考虑年度范围27.39 - 28.53和当前价格28.48。许多人在以28.48或28.78下订单之前，会比较0.21%和。实时查看ZMAR价格图表，了解每日变化。
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March的最高价格是28.53。在27.39 - 28.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March的绩效。
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March股票的最低价格是多少？
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March（ZMAR）的最低价格为27.39。将其与当前的28.48和27.39 - 28.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZMAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ZMAR股票是什么时候拆分的？
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.48和2.82%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.48
- 开盘价
- 28.48
- 卖价
- 28.48
- 买价
- 28.78
- 最低价
- 28.48
- 最高价
- 28.48
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.21%
- 6个月变化
- 2.56%
- 年变化
- 2.82%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%