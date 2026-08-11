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ZJUL: Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
Курс ZJUL за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.24, а максимальная — 30.29.
Следите за динамикой Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ZJUL сегодня?
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) сегодня оценивается на уровне 30.28. Инструмент торгуется в пределах 30.24 - 30.29, вчерашнее закрытие составило 30.27, а торговый объем достиг 24. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZJUL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July?
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July в настоящее время оценивается в 30.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.73% и USD. Отслеживайте движения ZJUL на графике в реальном времени.
Как купить акции ZJUL?
Вы можете купить акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) по текущей цене 30.28. Ордера обычно размещаются около 30.28 или 30.58, тогда как 24 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZJUL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ZJUL?
Инвестирование в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July предполагает учет годового диапазона 28.80 - 30.29 и текущей цены 30.28. Многие сравнивают 0.77% и 3.66% перед размещением ордеров на 30.28 или 30.58. Изучайте ежедневные изменения цены ZJUL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July?
Самая высокая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) за последний год составила 30.29. Акции заметно колебались в пределах 28.80 - 30.29, сравнение с 30.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July?
Самая низкая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) за год составила 28.80. Сравнение с текущими 30.28 и 28.80 - 30.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZJUL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ZJUL?
В прошлом Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.27 и 3.73% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.27
- Open
- 30.25
- Bid
- 30.28
- Ask
- 30.58
- Low
- 30.24
- High
- 30.29
- Объем
- 24
- Дневное изменение
- 0.03%
- Месячное изменение
- 0.77%
- 6-месячное изменение
- 3.66%
- Годовое изменение
- 3.73%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%