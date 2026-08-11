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ZJUL: Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July

30.28 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ZJUL за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.24, а максимальная — 30.29.

Следите за динамикой Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ZJUL сегодня?

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) сегодня оценивается на уровне 30.28. Инструмент торгуется в пределах 30.24 - 30.29, вчерашнее закрытие составило 30.27, а торговый объем достиг 24. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZJUL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July?

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July в настоящее время оценивается в 30.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.73% и USD. Отслеживайте движения ZJUL на графике в реальном времени.

Как купить акции ZJUL?

Вы можете купить акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) по текущей цене 30.28. Ордера обычно размещаются около 30.28 или 30.58, тогда как 24 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZJUL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ZJUL?

Инвестирование в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July предполагает учет годового диапазона 28.80 - 30.29 и текущей цены 30.28. Многие сравнивают 0.77% и 3.66% перед размещением ордеров на 30.28 или 30.58. Изучайте ежедневные изменения цены ZJUL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July?

Самая высокая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) за последний год составила 30.29. Акции заметно колебались в пределах 28.80 - 30.29, сравнение с 30.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July?

Самая низкая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) за год составила 28.80. Сравнение с текущими 30.28 и 28.80 - 30.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZJUL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ZJUL?

В прошлом Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.27 и 3.73% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.24 30.29
Годовой диапазон
28.80 30.29
Предыдущее закрытие
30.27
Open
30.25
Bid
30.28
Ask
30.58
Low
30.24
High
30.29
Объем
24
Дневное изменение
0.03%
Месячное изменение
0.77%
6-месячное изменение
3.66%
Годовое изменение
3.73%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%