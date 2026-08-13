ZJUL: Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
今日ZJUL汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点30.21和高点30.29进行交易。
关注Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ZJUL股票今天的价格是多少？
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July股票今天的定价为30.24。它在30.21 - 30.29范围内交易，昨天的收盘价为30.27，交易量达到46。ZJUL的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July股票是否支付股息？
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July目前的价值为30.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.60%和USD。实时查看图表以跟踪ZJUL走势。
如何购买ZJUL股票？
您可以以30.24的当前价格购买Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July股票。订单通常设置在30.24或30.54附近，而46和-0.03%显示市场活动。立即关注ZJUL的实时图表更新。
如何投资ZJUL股票？
投资Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July需要考虑年度范围28.80 - 30.29和当前价格30.24。许多人在以30.24或30.54下订单之前，会比较0.63%和。实时查看ZJUL价格图表，了解每日变化。
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July的最高价格是30.29。在28.80 - 30.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July的绩效。
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July股票的最低价格是多少？
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July（ZJUL）的最低价格为28.80。将其与当前的30.24和28.80 - 30.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZJUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ZJUL股票是什么时候拆分的？
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.27和3.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.27
- 开盘价
- 30.25
- 卖价
- 30.24
- 买价
- 30.54
- 最低价
- 30.21
- 最高价
- 30.29
- 交易量
- 46
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 0.63%
- 6个月变化
- 3.53%
- 年变化
- 3.60%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%