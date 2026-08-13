ZJUL股票今天的价格是多少？ Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July股票今天的定价为30.24。它在30.21 - 30.29范围内交易，昨天的收盘价为30.27，交易量达到46。ZJUL的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July股票是否支付股息？ Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July目前的价值为30.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.60%和USD。实时查看图表以跟踪ZJUL走势。

如何购买ZJUL股票？ 您可以以30.24的当前价格购买Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July股票。订单通常设置在30.24或30.54附近，而46和-0.03%显示市场活动。立即关注ZJUL的实时图表更新。

如何投资ZJUL股票？ 投资Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July需要考虑年度范围28.80 - 30.29和当前价格30.24。许多人在以30.24或30.54下订单之前，会比较0.63%和。实时查看ZJUL价格图表，了解每日变化。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July的最高价格是30.29。在28.80 - 30.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July的绩效。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July股票的最低价格是多少？ Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July（ZJUL）的最低价格为28.80。将其与当前的30.24和28.80 - 30.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZJUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。