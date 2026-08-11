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ZHOG: F/m Opportunistic Income ETF
Курс ZHOG за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.05, а максимальная — 51.08.
Следите за динамикой F/m Opportunistic Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ZHOG сегодня?
F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) сегодня оценивается на уровне 51.05. Инструмент торгуется в пределах 51.05 - 51.08, вчерашнее закрытие составило 51.11, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZHOG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям F/m Opportunistic Income ETF?
F/m Opportunistic Income ETF в настоящее время оценивается в 51.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.05% и USD. Отслеживайте движения ZHOG на графике в реальном времени.
Как купить акции ZHOG?
Вы можете купить акции F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) по текущей цене 51.05. Ордера обычно размещаются около 51.05 или 51.35, тогда как 2 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZHOG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ZHOG?
Инвестирование в F/m Opportunistic Income ETF предполагает учет годового диапазона 50.89 - 52.20 и текущей цены 51.05. Многие сравнивают -0.08% и -1.47% перед размещением ордеров на 51.05 или 51.35. Изучайте ежедневные изменения цены ZHOG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции F/m Opportunistic Income ETF?
Самая высокая цена F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) за последний год составила 52.20. Акции заметно колебались в пределах 50.89 - 52.20, сравнение с 51.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику F/m Opportunistic Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции F/m Opportunistic Income ETF?
Самая низкая цена F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) за год составила 50.89. Сравнение с текущими 51.05 и 50.89 - 52.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZHOG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ZHOG?
В прошлом F/m Opportunistic Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.11 и -2.05% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 51.11
- Open
- 51.08
- Bid
- 51.05
- Ask
- 51.35
- Low
- 51.05
- High
- 51.08
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- -0.08%
- 6-месячное изменение
- -1.47%
- Годовое изменение
- -2.05%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%