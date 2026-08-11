КотировкиРазделы
Валюты / ZHOG
Назад в Рынок акций США

ZHOG: F/m Opportunistic Income ETF

51.05 USD 0.06 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ZHOG за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.05, а максимальная — 51.08.

Следите за динамикой F/m Opportunistic Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ZHOG сегодня?

F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) сегодня оценивается на уровне 51.05. Инструмент торгуется в пределах 51.05 - 51.08, вчерашнее закрытие составило 51.11, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZHOG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям F/m Opportunistic Income ETF?

F/m Opportunistic Income ETF в настоящее время оценивается в 51.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.05% и USD. Отслеживайте движения ZHOG на графике в реальном времени.

Как купить акции ZHOG?

Вы можете купить акции F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) по текущей цене 51.05. Ордера обычно размещаются около 51.05 или 51.35, тогда как 2 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZHOG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ZHOG?

Инвестирование в F/m Opportunistic Income ETF предполагает учет годового диапазона 50.89 - 52.20 и текущей цены 51.05. Многие сравнивают -0.08% и -1.47% перед размещением ордеров на 51.05 или 51.35. Изучайте ежедневные изменения цены ZHOG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции F/m Opportunistic Income ETF?

Самая высокая цена F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) за последний год составила 52.20. Акции заметно колебались в пределах 50.89 - 52.20, сравнение с 51.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику F/m Opportunistic Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции F/m Opportunistic Income ETF?

Самая низкая цена F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) за год составила 50.89. Сравнение с текущими 51.05 и 50.89 - 52.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZHOG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ZHOG?

В прошлом F/m Opportunistic Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.11 и -2.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
51.05 51.08
Годовой диапазон
50.89 52.20
Предыдущее закрытие
51.11
Open
51.08
Bid
51.05
Ask
51.35
Low
51.05
High
51.08
Объем
2
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
-0.08%
6-месячное изменение
-1.47%
Годовое изменение
-2.05%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%