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ZHOG: F/m Opportunistic Income ETF

51.05 USD 0.06 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ZHOG汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点51.05和高点51.08进行交易。

关注F/m Opportunistic Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ZHOG股票今天的价格是多少？

F/m Opportunistic Income ETF股票今天的定价为51.05。它在51.05 - 51.08范围内交易，昨天的收盘价为51.11，交易量达到2。ZHOG的实时价格图表显示了这些更新。

F/m Opportunistic Income ETF股票是否支付股息？

F/m Opportunistic Income ETF目前的价值为51.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.05%和USD。实时查看图表以跟踪ZHOG走势。

如何购买ZHOG股票？

您可以以51.05的当前价格购买F/m Opportunistic Income ETF股票。订单通常设置在51.05或51.35附近，而2和-0.06%显示市场活动。立即关注ZHOG的实时图表更新。

如何投资ZHOG股票？

投资F/m Opportunistic Income ETF需要考虑年度范围50.89 - 52.20和当前价格51.05。许多人在以51.05或51.35下订单之前，会比较-0.08%和。实时查看ZHOG价格图表，了解每日变化。

F/m Opportunistic Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，F/m Opportunistic Income ETF的最高价格是52.20。在50.89 - 52.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪F/m Opportunistic Income ETF的绩效。

F/m Opportunistic Income ETF股票的最低价格是多少？

F/m Opportunistic Income ETF（ZHOG）的最低价格为50.89。将其与当前的51.05和50.89 - 52.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZHOG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ZHOG股票是什么时候拆分的？

F/m Opportunistic Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.11和-2.05%中可见。

日范围
51.05 51.08
年范围
50.89 52.20
前一天收盘价
51.11
开盘价
51.08
卖价
51.05
买价
51.35
最低价
51.05
最高价
51.08
交易量
2
日变化
-0.12%
月变化
-0.08%
6个月变化
-1.47%
年变化
-2.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%