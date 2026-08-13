ZHOG: F/m Opportunistic Income ETF
今日ZHOG汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点51.05和高点51.08进行交易。
关注F/m Opportunistic Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ZHOG股票今天的价格是多少？
F/m Opportunistic Income ETF股票今天的定价为51.05。它在51.05 - 51.08范围内交易，昨天的收盘价为51.11，交易量达到2。ZHOG的实时价格图表显示了这些更新。
F/m Opportunistic Income ETF股票是否支付股息？
F/m Opportunistic Income ETF目前的价值为51.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.05%和USD。实时查看图表以跟踪ZHOG走势。
如何购买ZHOG股票？
您可以以51.05的当前价格购买F/m Opportunistic Income ETF股票。订单通常设置在51.05或51.35附近，而2和-0.06%显示市场活动。立即关注ZHOG的实时图表更新。
如何投资ZHOG股票？
投资F/m Opportunistic Income ETF需要考虑年度范围50.89 - 52.20和当前价格51.05。许多人在以51.05或51.35下订单之前，会比较-0.08%和。实时查看ZHOG价格图表，了解每日变化。
F/m Opportunistic Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，F/m Opportunistic Income ETF的最高价格是52.20。在50.89 - 52.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪F/m Opportunistic Income ETF的绩效。
F/m Opportunistic Income ETF股票的最低价格是多少？
F/m Opportunistic Income ETF（ZHOG）的最低价格为50.89。将其与当前的51.05和50.89 - 52.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZHOG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ZHOG股票是什么时候拆分的？
F/m Opportunistic Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.11和-2.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 51.11
- 开盘价
- 51.08
- 卖价
- 51.05
- 买价
- 51.35
- 最低价
- 51.05
- 最高价
- 51.08
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.12%
- 月变化
- -0.08%
- 6个月变化
- -1.47%
- 年变化
- -2.05%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%