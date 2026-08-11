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ZFEB: Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
Курс ZFEB за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.21, а максимальная — 26.26.
Следите за динамикой Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ZFEB сегодня?
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) сегодня оценивается на уровне 26.21. Инструмент торгуется в пределах 26.21 - 26.26, вчерашнее закрытие составило 26.20, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZFEB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February?
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February в настоящее время оценивается в 26.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.62% и USD. Отслеживайте движения ZFEB на графике в реальном времени.
Как купить акции ZFEB?
Вы можете купить акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) по текущей цене 26.21. Ордера обычно размещаются около 26.21 или 26.51, тогда как 3 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZFEB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ZFEB?
Инвестирование в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February предполагает учет годового диапазона 25.22 - 26.26 и текущей цены 26.21. Многие сравнивают 0.23% и 2.74% перед размещением ордеров на 26.21 или 26.51. Изучайте ежедневные изменения цены ZFEB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February?
Самая высокая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) за последний год составила 26.26. Акции заметно колебались в пределах 25.22 - 26.26, сравнение с 26.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February?
Самая низкая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) за год составила 25.22. Сравнение с текущими 26.21 и 25.22 - 26.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZFEB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ZFEB?
В прошлом Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.20 и 2.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.20
- Open
- 26.26
- Bid
- 26.21
- Ask
- 26.51
- Low
- 26.21
- High
- 26.26
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 0.23%
- 6-месячное изменение
- 2.74%
- Годовое изменение
- 2.62%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%