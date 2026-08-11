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ZFEB: Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

26.21 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ZFEB за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.21, а максимальная — 26.26.

Следите за динамикой Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ZFEB сегодня?

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) сегодня оценивается на уровне 26.21. Инструмент торгуется в пределах 26.21 - 26.26, вчерашнее закрытие составило 26.20, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZFEB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February?

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February в настоящее время оценивается в 26.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.62% и USD. Отслеживайте движения ZFEB на графике в реальном времени.

Как купить акции ZFEB?

Вы можете купить акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) по текущей цене 26.21. Ордера обычно размещаются около 26.21 или 26.51, тогда как 3 и -0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZFEB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ZFEB?

Инвестирование в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February предполагает учет годового диапазона 25.22 - 26.26 и текущей цены 26.21. Многие сравнивают 0.23% и 2.74% перед размещением ордеров на 26.21 или 26.51. Изучайте ежедневные изменения цены ZFEB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February?

Самая высокая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) за последний год составила 26.26. Акции заметно колебались в пределах 25.22 - 26.26, сравнение с 26.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February?

Самая низкая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) за год составила 25.22. Сравнение с текущими 26.21 и 25.22 - 26.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZFEB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ZFEB?

В прошлом Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.20 и 2.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.21 26.26
Годовой диапазон
25.22 26.26
Предыдущее закрытие
26.20
Open
26.26
Bid
26.21
Ask
26.51
Low
26.21
High
26.26
Объем
3
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
0.23%
6-месячное изменение
2.74%
Годовое изменение
2.62%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%