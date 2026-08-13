ZFEB: Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
今日ZFEB汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点26.23和高点26.26进行交易。
关注Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ZFEB股票今天的价格是多少？
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February股票今天的定价为26.23。它在26.23 - 26.26范围内交易，昨天的收盘价为26.21，交易量达到5。ZFEB的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February股票是否支付股息？
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February目前的价值为26.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.70%和USD。实时查看图表以跟踪ZFEB走势。
如何购买ZFEB股票？
您可以以26.23的当前价格购买Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February股票。订单通常设置在26.23或26.53附近，而5和-0.11%显示市场活动。立即关注ZFEB的实时图表更新。
如何投资ZFEB股票？
投资Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February需要考虑年度范围25.22 - 26.26和当前价格26.23。许多人在以26.23或26.53下订单之前，会比较0.31%和。实时查看ZFEB价格图表，了解每日变化。
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February的最高价格是26.26。在25.22 - 26.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February的绩效。
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February股票的最低价格是多少？
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February（ZFEB）的最低价格为25.22。将其与当前的26.23和25.22 - 26.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZFEB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ZFEB股票是什么时候拆分的？
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.21和2.70%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.21
- 开盘价
- 26.26
- 卖价
- 26.23
- 买价
- 26.53
- 最低价
- 26.23
- 最高价
- 26.26
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 0.31%
- 6个月变化
- 2.82%
- 年变化
- 2.70%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%