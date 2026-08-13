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ZFEB: Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

26.23 USD 0.02 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ZFEB汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点26.23和高点26.26进行交易。

关注Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ZFEB股票今天的价格是多少？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February股票今天的定价为26.23。它在26.23 - 26.26范围内交易，昨天的收盘价为26.21，交易量达到5。ZFEB的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February股票是否支付股息？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February目前的价值为26.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.70%和USD。实时查看图表以跟踪ZFEB走势。

如何购买ZFEB股票？

您可以以26.23的当前价格购买Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February股票。订单通常设置在26.23或26.53附近，而5和-0.11%显示市场活动。立即关注ZFEB的实时图表更新。

如何投资ZFEB股票？

投资Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February需要考虑年度范围25.22 - 26.26和当前价格26.23。许多人在以26.23或26.53下订单之前，会比较0.31%和。实时查看ZFEB价格图表，了解每日变化。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February的最高价格是26.26。在25.22 - 26.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February的绩效。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February股票的最低价格是多少？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February（ZFEB）的最低价格为25.22。将其与当前的26.23和25.22 - 26.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZFEB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ZFEB股票是什么时候拆分的？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.21和2.70%中可见。

日范围
26.23 26.26
年范围
25.22 26.26
前一天收盘价
26.21
开盘价
26.26
卖价
26.23
买价
26.53
最低价
26.23
最高价
26.26
交易量
5
日变化
0.08%
月变化
0.31%
6个月变化
2.82%
年变化
2.70%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%