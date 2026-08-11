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ZDEK: Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

26.69 USD 0.03 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ZDEK за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.69, а максимальная — 26.69.

Следите за динамикой Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ZDEK сегодня?

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) сегодня оценивается на уровне 26.69. Инструмент торгуется в пределах 26.69 - 26.69, вчерашнее закрытие составило 26.66, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZDEK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December?

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December в настоящее время оценивается в 26.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.34% и USD. Отслеживайте движения ZDEK на графике в реальном времени.

Как купить акции ZDEK?

Вы можете купить акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) по текущей цене 26.69. Ордера обычно размещаются около 26.69 или 26.99, тогда как 3 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZDEK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ZDEK?

Инвестирование в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December предполагает учет годового диапазона 25.48 - 26.69 и текущей цены 26.69. Многие сравнивают 0.41% и 3.41% перед размещением ордеров на 26.69 или 26.99. Изучайте ежедневные изменения цены ZDEK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December?

Самая высокая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) за последний год составила 26.69. Акции заметно колебались в пределах 25.48 - 26.69, сравнение с 26.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December?

Самая низкая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) за год составила 25.48. Сравнение с текущими 26.69 и 25.48 - 26.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZDEK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ZDEK?

В прошлом Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.66 и 3.34% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.69 26.69
Годовой диапазон
25.48 26.69
Предыдущее закрытие
26.66
Open
26.69
Bid
26.69
Ask
26.99
Low
26.69
High
26.69
Объем
3
Дневное изменение
0.11%
Месячное изменение
0.41%
6-месячное изменение
3.41%
Годовое изменение
3.34%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%