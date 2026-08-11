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ZDEK: Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
Курс ZDEK за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.69, а максимальная — 26.69.
Следите за динамикой Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ZDEK сегодня?
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) сегодня оценивается на уровне 26.69. Инструмент торгуется в пределах 26.69 - 26.69, вчерашнее закрытие составило 26.66, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZDEK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December?
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December в настоящее время оценивается в 26.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.34% и USD. Отслеживайте движения ZDEK на графике в реальном времени.
Как купить акции ZDEK?
Вы можете купить акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) по текущей цене 26.69. Ордера обычно размещаются около 26.69 или 26.99, тогда как 3 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZDEK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ZDEK?
Инвестирование в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December предполагает учет годового диапазона 25.48 - 26.69 и текущей цены 26.69. Многие сравнивают 0.41% и 3.41% перед размещением ордеров на 26.69 или 26.99. Изучайте ежедневные изменения цены ZDEK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December?
Самая высокая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) за последний год составила 26.69. Акции заметно колебались в пределах 25.48 - 26.69, сравнение с 26.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December?
Самая низкая цена Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) за год составила 25.48. Сравнение с текущими 26.69 и 25.48 - 26.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZDEK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ZDEK?
В прошлом Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.66 и 3.34% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.66
- Open
- 26.69
- Bid
- 26.69
- Ask
- 26.99
- Low
- 26.69
- High
- 26.69
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- 0.41%
- 6-месячное изменение
- 3.41%
- Годовое изменение
- 3.34%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%