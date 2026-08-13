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ZDEK: Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

26.66 USD 0.03 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ZDEK汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点26.66和高点26.66进行交易。

关注Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ZDEK股票今天的价格是多少？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December股票今天的定价为26.66。它在26.66 - 26.66范围内交易，昨天的收盘价为26.69，交易量达到14。ZDEK的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December股票是否支付股息？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December目前的价值为26.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.23%和USD。实时查看图表以跟踪ZDEK走势。

如何购买ZDEK股票？

您可以以26.66的当前价格购买Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December股票。订单通常设置在26.66或26.96附近，而14和0.00%显示市场活动。立即关注ZDEK的实时图表更新。

如何投资ZDEK股票？

投资Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December需要考虑年度范围25.48 - 26.69和当前价格26.66。许多人在以26.66或26.96下订单之前，会比较0.30%和。实时查看ZDEK价格图表，了解每日变化。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December的最高价格是26.69。在25.48 - 26.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December的绩效。

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December股票的最低价格是多少？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December（ZDEK）的最低价格为25.48。将其与当前的26.66和25.48 - 26.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZDEK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ZDEK股票是什么时候拆分的？

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.69和3.23%中可见。

日范围
26.66 26.66
年范围
25.48 26.69
前一天收盘价
26.69
开盘价
26.66
卖价
26.66
买价
26.96
最低价
26.66
最高价
26.66
交易量
14
日变化
-0.11%
月变化
0.30%
6个月变化
3.29%
年变化
3.23%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%