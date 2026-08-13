ZDEK: Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
今日ZDEK汇率已更改-0.11%。当日，交易品种以低点26.66和高点26.66进行交易。
关注Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ZDEK股票今天的价格是多少？
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December股票今天的定价为26.66。它在26.66 - 26.66范围内交易，昨天的收盘价为26.69，交易量达到14。ZDEK的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December股票是否支付股息？
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December目前的价值为26.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.23%和USD。实时查看图表以跟踪ZDEK走势。
如何购买ZDEK股票？
您可以以26.66的当前价格购买Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December股票。订单通常设置在26.66或26.96附近，而14和0.00%显示市场活动。立即关注ZDEK的实时图表更新。
如何投资ZDEK股票？
投资Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December需要考虑年度范围25.48 - 26.69和当前价格26.66。许多人在以26.66或26.96下订单之前，会比较0.30%和。实时查看ZDEK价格图表，了解每日变化。
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December的最高价格是26.69。在25.48 - 26.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December的绩效。
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December股票的最低价格是多少？
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December（ZDEK）的最低价格为25.48。将其与当前的26.66和25.48 - 26.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZDEK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ZDEK股票是什么时候拆分的？
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.69和3.23%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.69
- 开盘价
- 26.66
- 卖价
- 26.66
- 买价
- 26.96
- 最低价
- 26.66
- 最高价
- 26.66
- 交易量
- 14
- 日变化
- -0.11%
- 月变化
- 0.30%
- 6个月变化
- 3.29%
- 年变化
- 3.23%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%