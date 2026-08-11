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ZALT: Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar
Курс ZALT за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.41, а максимальная — 34.45.
Следите за динамикой Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ZALT сегодня?
Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar (ZALT) сегодня оценивается на уровне 34.43. Инструмент торгуется в пределах 34.41 - 34.45, вчерашнее закрытие составило 34.42, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZALT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar?
Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar в настоящее время оценивается в 34.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.03% и USD. Отслеживайте движения ZALT на графике в реальном времени.
Как купить акции ZALT?
Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar (ZALT) по текущей цене 34.43. Ордера обычно размещаются около 34.43 или 34.73, тогда как 28 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZALT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ZALT?
Инвестирование в Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar предполагает учет годового диапазона 32.33 - 34.45 и текущей цены 34.43. Многие сравнивают 1.00% и 5.15% перед размещением ордеров на 34.43 или 34.73. Изучайте ежедневные изменения цены ZALT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar?
Самая высокая цена Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar (ZALT) за последний год составила 34.45. Акции заметно колебались в пределах 32.33 - 34.45, сравнение с 34.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar?
Самая низкая цена Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar (ZALT) за год составила 32.33. Сравнение с текущими 34.43 и 32.33 - 34.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZALT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ZALT?
В прошлом Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.42 и 5.03% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.42
- Open
- 34.42
- Bid
- 34.43
- Ask
- 34.73
- Low
- 34.41
- High
- 34.45
- Объем
- 28
- Дневное изменение
- 0.03%
- Месячное изменение
- 1.00%
- 6-месячное изменение
- 5.15%
- Годовое изменение
- 5.03%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%