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ZALT: Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar

34.43 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ZALT за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.41, а максимальная — 34.45.

Следите за динамикой Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ZALT сегодня?

Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar (ZALT) сегодня оценивается на уровне 34.43. Инструмент торгуется в пределах 34.41 - 34.45, вчерашнее закрытие составило 34.42, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZALT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar?

Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar в настоящее время оценивается в 34.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.03% и USD. Отслеживайте движения ZALT на графике в реальном времени.

Как купить акции ZALT?

Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar (ZALT) по текущей цене 34.43. Ордера обычно размещаются около 34.43 или 34.73, тогда как 28 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZALT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ZALT?

Инвестирование в Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar предполагает учет годового диапазона 32.33 - 34.45 и текущей цены 34.43. Многие сравнивают 1.00% и 5.15% перед размещением ордеров на 34.43 или 34.73. Изучайте ежедневные изменения цены ZALT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar?

Самая высокая цена Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar (ZALT) за последний год составила 34.45. Акции заметно колебались в пределах 32.33 - 34.45, сравнение с 34.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar?

Самая низкая цена Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar (ZALT) за год составила 32.33. Сравнение с текущими 34.43 и 32.33 - 34.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZALT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ZALT?

В прошлом Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.42 и 5.03% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.41 34.45
Годовой диапазон
32.33 34.45
Предыдущее закрытие
34.42
Open
34.42
Bid
34.43
Ask
34.73
Low
34.41
High
34.45
Объем
28
Дневное изменение
0.03%
Месячное изменение
1.00%
6-месячное изменение
5.15%
Годовое изменение
5.03%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%