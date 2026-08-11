Курс ZALT за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.41, а максимальная — 34.45.

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