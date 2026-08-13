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ZALT: Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar

34.39 USD 0.03 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ZALT汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点34.38和高点34.45进行交易。

关注Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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常见问题解答

ZALT股票今天的价格是多少？

Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar股票今天的定价为34.39。它在34.38 - 34.45范围内交易，昨天的收盘价为34.42，交易量达到115。ZALT的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar股票是否支付股息？

Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar目前的价值为34.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.91%和USD。实时查看图表以跟踪ZALT走势。

如何购买ZALT股票？

您可以以34.39的当前价格购买Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar股票。订单通常设置在34.39或34.69附近，而115和-0.09%显示市场活动。立即关注ZALT的实时图表更新。

如何投资ZALT股票？

投资Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar需要考虑年度范围32.33 - 34.45和当前价格34.39。许多人在以34.39或34.69下订单之前，会比较0.88%和。实时查看ZALT价格图表，了解每日变化。

Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar的最高价格是34.45。在32.33 - 34.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar的绩效。

Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar股票的最低价格是多少？

Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar（ZALT）的最低价格为32.33。将其与当前的34.39和32.33 - 34.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZALT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ZALT股票是什么时候拆分的？

Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.42和4.91%中可见。

日范围
34.38 34.45
年范围
32.33 34.45
前一天收盘价
34.42
开盘价
34.42
卖价
34.39
买价
34.69
最低价
34.38
最高价
34.45
交易量
115
日变化
-0.09%
月变化
0.88%
6个月变化
5.03%
年变化
4.91%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%