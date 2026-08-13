ZALT: Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar
今日ZALT汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点34.38和高点34.45进行交易。
关注Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
ZALT股票今天的价格是多少？
Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar股票今天的定价为34.39。它在34.38 - 34.45范围内交易，昨天的收盘价为34.42，交易量达到115。ZALT的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar股票是否支付股息？
Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar目前的价值为34.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.91%和USD。实时查看图表以跟踪ZALT走势。
如何购买ZALT股票？
您可以以34.39的当前价格购买Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar股票。订单通常设置在34.39或34.69附近，而115和-0.09%显示市场活动。立即关注ZALT的实时图表更新。
如何投资ZALT股票？
投资Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar需要考虑年度范围32.33 - 34.45和当前价格34.39。许多人在以34.39或34.69下订单之前，会比较0.88%和。实时查看ZALT价格图表，了解每日变化。
Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar的最高价格是34.45。在32.33 - 34.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar的绩效。
Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar股票的最低价格是多少？
Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar（ZALT）的最低价格为32.33。将其与当前的34.39和32.33 - 34.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZALT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ZALT股票是什么时候拆分的？
Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quar历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.42和4.91%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.42
- 开盘价
- 34.42
- 卖价
- 34.39
- 买价
- 34.69
- 最低价
- 34.38
- 最高价
- 34.45
- 交易量
- 115
- 日变化
- -0.09%
- 月变化
- 0.88%
- 6个月变化
- 5.03%
- 年变化
- 4.91%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%