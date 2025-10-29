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YYY: Amplify High Income ETF

11.45 USD 0.02 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс YYY за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.40, а максимальная — 11.47.

Следите за динамикой Amplify High Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций YYY сегодня?

Amplify High Income ETF (YYY) сегодня оценивается на уровне 11.45. Инструмент торгуется в пределах 11.40 - 11.47, вчерашнее закрытие составило 11.43, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YYY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify High Income ETF?

Amplify High Income ETF в настоящее время оценивается в 11.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.54% и USD. Отслеживайте движения YYY на графике в реальном времени.

Как купить акции YYY?

Вы можете купить акции Amplify High Income ETF (YYY) по текущей цене 11.45. Ордера обычно размещаются около 11.45 или 11.75, тогда как 33 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YYY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции YYY?

Инвестирование в Amplify High Income ETF предполагает учет годового диапазона 10.69 - 11.91 и текущей цены 11.45. Многие сравнивают 1.06% и -1.55% перед размещением ордеров на 11.45 или 11.75. Изучайте ежедневные изменения цены YYY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Amplify High Income ETF?

Самая высокая цена Amplify High Income ETF (YYY) за последний год составила 11.91. Акции заметно колебались в пределах 10.69 - 11.91, сравнение с 11.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify High Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Amplify High Income ETF?

Самая низкая цена Amplify High Income ETF (YYY) за год составила 10.69. Сравнение с текущими 11.45 и 10.69 - 11.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YYY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций YYY?

В прошлом Amplify High Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.43 и -3.54% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.40 11.47
Годовой диапазон
10.69 11.91
Предыдущее закрытие
11.43
Open
11.45
Bid
11.45
Ask
11.75
Low
11.40
High
11.47
Объем
33
Дневное изменение
0.17%
Месячное изменение
1.06%
6-месячное изменение
-1.55%
Годовое изменение
-3.54%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%