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YYY: Amplify High Income ETF
Курс YYY за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.40, а максимальная — 11.47.
Следите за динамикой Amplify High Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций YYY сегодня?
Amplify High Income ETF (YYY) сегодня оценивается на уровне 11.45. Инструмент торгуется в пределах 11.40 - 11.47, вчерашнее закрытие составило 11.43, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YYY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify High Income ETF?
Amplify High Income ETF в настоящее время оценивается в 11.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.54% и USD. Отслеживайте движения YYY на графике в реальном времени.
Как купить акции YYY?
Вы можете купить акции Amplify High Income ETF (YYY) по текущей цене 11.45. Ордера обычно размещаются около 11.45 или 11.75, тогда как 33 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YYY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции YYY?
Инвестирование в Amplify High Income ETF предполагает учет годового диапазона 10.69 - 11.91 и текущей цены 11.45. Многие сравнивают 1.06% и -1.55% перед размещением ордеров на 11.45 или 11.75. Изучайте ежедневные изменения цены YYY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Amplify High Income ETF?
Самая высокая цена Amplify High Income ETF (YYY) за последний год составила 11.91. Акции заметно колебались в пределах 10.69 - 11.91, сравнение с 11.43 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify High Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Amplify High Income ETF?
Самая низкая цена Amplify High Income ETF (YYY) за год составила 10.69. Сравнение с текущими 11.45 и 10.69 - 11.91 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YYY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций YYY?
В прошлом Amplify High Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.43 и -3.54% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.43
- Open
- 11.45
- Bid
- 11.45
- Ask
- 11.75
- Low
- 11.40
- High
- 11.47
- Объем
- 33
- Дневное изменение
- 0.17%
- Месячное изменение
- 1.06%
- 6-месячное изменение
- -1.55%
- Годовое изменение
- -3.54%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%