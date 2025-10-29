YYY: YieldShares高收益封基ETF
今日YYY汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点11.40和高点11.47进行交易。
关注YieldShares高收益封基ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
YYY新闻
- The #1 Rule For Retiring On Dividends (3 Stocks That Prove It)
- Amplify ETF Founder Turns Up Volume For Fund Investors
- Book Review: A Dollar For Fifty Cents
- HIPS: The Index Change Was Not An Improvement (NYSEARCA:HIPS)
- YYY: Fund Of Funds With 12% Yield And Asset Erosion (NYSEARCA:YYY)
- YYY: Trying To Deliver 12% Yield On A Portfolio Of CEFs
- PCEF: High Yield, Average Valuation And Sub-Par Results (PCEF)
常见问题解答
YYY股票今天的价格是多少？
YieldShares高收益封基ETF股票今天的定价为11.44。它在11.40 - 11.47范围内交易，昨天的收盘价为11.43，交易量达到170。YYY的实时价格图表显示了这些更新。
YieldShares高收益封基ETF股票是否支付股息？
YieldShares高收益封基ETF目前的价值为11.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.62%和USD。实时查看图表以跟踪YYY走势。
如何购买YYY股票？
您可以以11.44的当前价格购买YieldShares高收益封基ETF股票。订单通常设置在11.44或11.74附近，而170和-0.09%显示市场活动。立即关注YYY的实时图表更新。
如何投资YYY股票？
投资YieldShares高收益封基ETF需要考虑年度范围10.69 - 11.91和当前价格11.44。许多人在以11.44或11.74下订单之前，会比较0.97%和。实时查看YYY价格图表，了解每日变化。
YieldShares高收益封基ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，YieldShares高收益封基ETF的最高价格是11.91。在10.69 - 11.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldShares高收益封基ETF的绩效。
YieldShares高收益封基ETF股票的最低价格是多少？
YieldShares高收益封基ETF（YYY）的最低价格为10.69。将其与当前的11.44和10.69 - 11.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YYY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
YYY股票是什么时候拆分的？
YieldShares高收益封基ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.43和-3.62%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.43
- 开盘价
- 11.45
- 卖价
- 11.44
- 买价
- 11.74
- 最低价
- 11.40
- 最高价
- 11.47
- 交易量
- 170
- 日变化
- 0.09%
- 月变化
- 0.97%
- 6个月变化
- -1.63%
- 年变化
- -3.62%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%