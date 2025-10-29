报价部分
货币 / YYY
回到股票

YYY: YieldShares高收益封基ETF

11.44 USD 0.01 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日YYY汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点11.40和高点11.47进行交易。

关注YieldShares高收益封基ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

YYY新闻

常见问题解答

YYY股票今天的价格是多少？

YieldShares高收益封基ETF股票今天的定价为11.44。它在11.40 - 11.47范围内交易，昨天的收盘价为11.43，交易量达到170。YYY的实时价格图表显示了这些更新。

YieldShares高收益封基ETF股票是否支付股息？

YieldShares高收益封基ETF目前的价值为11.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.62%和USD。实时查看图表以跟踪YYY走势。

如何购买YYY股票？

您可以以11.44的当前价格购买YieldShares高收益封基ETF股票。订单通常设置在11.44或11.74附近，而170和-0.09%显示市场活动。立即关注YYY的实时图表更新。

如何投资YYY股票？

投资YieldShares高收益封基ETF需要考虑年度范围10.69 - 11.91和当前价格11.44。许多人在以11.44或11.74下订单之前，会比较0.97%和。实时查看YYY价格图表，了解每日变化。

YieldShares高收益封基ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，YieldShares高收益封基ETF的最高价格是11.91。在10.69 - 11.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldShares高收益封基ETF的绩效。

YieldShares高收益封基ETF股票的最低价格是多少？

YieldShares高收益封基ETF（YYY）的最低价格为10.69。将其与当前的11.44和10.69 - 11.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YYY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

YYY股票是什么时候拆分的？

YieldShares高收益封基ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.43和-3.62%中可见。

日范围
11.40 11.47
年范围
10.69 11.91
前一天收盘价
11.43
开盘价
11.45
卖价
11.44
买价
11.74
最低价
11.40
最高价
11.47
交易量
170
日变化
0.09%
月变化
0.97%
6个月变化
-1.63%
年变化
-3.62%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%