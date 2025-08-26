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YTRA: Yatra Online Inc

0.90 USD 0.04 (4.65%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс YTRA за сегодня изменился на 4.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.83, а максимальная — 0.90.

Следите за динамикой Yatra Online Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций YTRA сегодня?

Yatra Online Inc (YTRA) сегодня оценивается на уровне 0.90. Инструмент торгуется в пределах 0.83 - 0.90, вчерашнее закрытие составило 0.86, а торговый объем достиг 76. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YTRA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Yatra Online Inc?

Yatra Online Inc в настоящее время оценивается в 0.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -37.06% и USD. Отслеживайте движения YTRA на графике в реальном времени.

Как купить акции YTRA?

Вы можете купить акции Yatra Online Inc (YTRA) по текущей цене 0.90. Ордера обычно размещаются около 0.90 или 1.20, тогда как 76 и 7.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YTRA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции YTRA?

Инвестирование в Yatra Online Inc предполагает учет годового диапазона 0.72 - 2.00 и текущей цены 0.90. Многие сравнивают 5.88% и -22.41% перед размещением ордеров на 0.90 или 1.20. Изучайте ежедневные изменения цены YTRA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Yatra Online Inc?

Самая высокая цена Yatra Online Inc (YTRA) за последний год составила 2.00. Акции заметно колебались в пределах 0.72 - 2.00, сравнение с 0.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Yatra Online Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Yatra Online Inc?

Самая низкая цена Yatra Online Inc (YTRA) за год составила 0.72. Сравнение с текущими 0.90 и 0.72 - 2.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YTRA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций YTRA?

В прошлом Yatra Online Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.86 и -37.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.83 0.90
Годовой диапазон
0.72 2.00
Предыдущее закрытие
0.86
Open
0.84
Bid
0.90
Ask
1.20
Low
0.83
High
0.90
Объем
76
Дневное изменение
4.65%
Месячное изменение
5.88%
6-месячное изменение
-22.41%
Годовое изменение
-37.06%
13 августа, четверг
12:30
USD
Индекс цен производителей м/м
Акт.
0.0%
Прог.
0.5%
Пред.
-0.1%
12:30
USD
Базовый индекс цен производителей м/м
Акт.
0.2%
Прог.
0.2%
Пред.
0.4%
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
209 тыс
Прог.
213 тыс
Пред.
200 тыс
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
1.777 млн
Прог.
1.777 млн
Пред.
1.799 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
5.058%