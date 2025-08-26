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YTRA: Yatra Online Inc
Курс YTRA за сегодня изменился на 4.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.83, а максимальная — 0.90.
Следите за динамикой Yatra Online Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
Новости YTRA
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- Yatra Online, Inc. 2026 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:YTRA) 2026-05-25
- Yatra Online, Inc. 2026 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:YTRA) 2026-02-12
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- Yatra Online публикует квартальные результаты за период до 31.12.2025
- Yatra Online reports quarterly results for period ended December 31, 2025
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- Yatra Online проведет ежегодное собрание в декабре в Гуруграме
- Yatra Online schedules annual general meeting for December in Gurugram
- Yatra Online, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:YTRA) 2025-11-12
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций YTRA сегодня?
Yatra Online Inc (YTRA) сегодня оценивается на уровне 0.90. Инструмент торгуется в пределах 0.83 - 0.90, вчерашнее закрытие составило 0.86, а торговый объем достиг 76. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YTRA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Yatra Online Inc?
Yatra Online Inc в настоящее время оценивается в 0.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -37.06% и USD. Отслеживайте движения YTRA на графике в реальном времени.
Как купить акции YTRA?
Вы можете купить акции Yatra Online Inc (YTRA) по текущей цене 0.90. Ордера обычно размещаются около 0.90 или 1.20, тогда как 76 и 7.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YTRA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции YTRA?
Инвестирование в Yatra Online Inc предполагает учет годового диапазона 0.72 - 2.00 и текущей цены 0.90. Многие сравнивают 5.88% и -22.41% перед размещением ордеров на 0.90 или 1.20. Изучайте ежедневные изменения цены YTRA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Yatra Online Inc?
Самая высокая цена Yatra Online Inc (YTRA) за последний год составила 2.00. Акции заметно колебались в пределах 0.72 - 2.00, сравнение с 0.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Yatra Online Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Yatra Online Inc?
Самая низкая цена Yatra Online Inc (YTRA) за год составила 0.72. Сравнение с текущими 0.90 и 0.72 - 2.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YTRA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций YTRA?
В прошлом Yatra Online Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.86 и -37.06% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.86
- Open
- 0.84
- Bid
- 0.90
- Ask
- 1.20
- Low
- 0.83
- High
- 0.90
- Объем
- 76
- Дневное изменение
- 4.65%
- Месячное изменение
- 5.88%
- 6-месячное изменение
- -22.41%
- Годовое изменение
- -37.06%
- Акт.
- 0.0%
- Прог.
- 0.5%
- Пред.
- -0.1%
- Акт.
- 0.2%
- Прог.
- 0.2%
- Пред.
- 0.4%
- Акт.
- 209 тыс
- Прог.
- 213 тыс
- Пред.
- 200 тыс
- Акт.
- 1.777 млн
- Прог.
- 1.777 млн
- Пред.
- 1.799 млн
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 5.058%