YTRA: Yatra Online Inc
今日YTRA汇率已更改4.65%。当日，交易品种以低点0.83和高点0.90进行交易。
关注Yatra Online Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
YTRA新闻
- Yatra Online, Inc. (YTRA) Q4 2026 Earnings Call Transcript
- Yatra Online, Inc. 2026 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:YTRA) 2026-05-25
- Yatra Online, Inc. 2026 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:YTRA) 2026-02-12
- Yatra Online, Inc. (YTRA) Q3 2026 Earnings Call Transcript
- Yatra Online公布截至2025年12月31日季度业绩
- Yatra Online reports quarterly results for period ended December 31, 2025
- Zacks Industry Outlook Highlights Yatra and Tencent
- Buy Yatra, Tencent as Valuation Soars in Internet Services
- Yatra Online任命新CEO，联合创始人转任执行董事长
- Yatra Online appoints new CEO as co-founder moves to executive chairman
- Here Is Why Bargain Hunters Would Love Fast-paced Mover Yatra Online (YTRA)
- Yatra Online计划于12月在古尔冈举行年度股东大会
- Yatra Online schedules annual general meeting for December in Gurugram
- Yatra Online, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:YTRA) 2025-11-12
- Yatra Online regains Nasdaq compliance as shares meet minimum bid
常见问题解答
YTRA股票今天的价格是多少？
Yatra Online Inc股票今天的定价为0.90。它在0.83 - 0.90范围内交易，昨天的收盘价为0.86，交易量达到76。YTRA的实时价格图表显示了这些更新。
Yatra Online Inc股票是否支付股息？
Yatra Online Inc目前的价值为0.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-37.06%和USD。实时查看图表以跟踪YTRA走势。
如何购买YTRA股票？
您可以以0.90的当前价格购买Yatra Online Inc股票。订单通常设置在0.90或1.20附近，而76和7.14%显示市场活动。立即关注YTRA的实时图表更新。
如何投资YTRA股票？
投资Yatra Online Inc需要考虑年度范围0.72 - 2.00和当前价格0.90。许多人在以0.90或1.20下订单之前，会比较5.88%和。实时查看YTRA价格图表，了解每日变化。
Yatra Online Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Yatra Online Inc的最高价格是2.00。在0.72 - 2.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Yatra Online Inc的绩效。
Yatra Online Inc股票的最低价格是多少？
Yatra Online Inc（YTRA）的最低价格为0.72。将其与当前的0.90和0.72 - 2.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YTRA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
YTRA股票是什么时候拆分的？
Yatra Online Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.86和-37.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.86
- 开盘价
- 0.84
- 卖价
- 0.90
- 买价
- 1.20
- 最低价
- 0.83
- 最高价
- 0.90
- 交易量
- 76
- 日变化
- 4.65%
- 月变化
- 5.88%
- 6个月变化
- -22.41%
- 年变化
- -37.06%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%