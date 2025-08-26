报价部分
货币 / YTRA
回到股票

YTRA: Yatra Online Inc

0.90 USD 0.04 (4.65%)
版块: 消费类周期性 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日YTRA汇率已更改4.65%。当日，交易品种以低点0.83和高点0.90进行交易。

关注Yatra Online Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

YTRA新闻

常见问题解答

YTRA股票今天的价格是多少？

Yatra Online Inc股票今天的定价为0.90。它在0.83 - 0.90范围内交易，昨天的收盘价为0.86，交易量达到76。YTRA的实时价格图表显示了这些更新。

Yatra Online Inc股票是否支付股息？

Yatra Online Inc目前的价值为0.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-37.06%和USD。实时查看图表以跟踪YTRA走势。

如何购买YTRA股票？

您可以以0.90的当前价格购买Yatra Online Inc股票。订单通常设置在0.90或1.20附近，而76和7.14%显示市场活动。立即关注YTRA的实时图表更新。

如何投资YTRA股票？

投资Yatra Online Inc需要考虑年度范围0.72 - 2.00和当前价格0.90。许多人在以0.90或1.20下订单之前，会比较5.88%和。实时查看YTRA价格图表，了解每日变化。

Yatra Online Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Yatra Online Inc的最高价格是2.00。在0.72 - 2.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Yatra Online Inc的绩效。

Yatra Online Inc股票的最低价格是多少？

Yatra Online Inc（YTRA）的最低价格为0.72。将其与当前的0.90和0.72 - 2.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YTRA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

YTRA股票是什么时候拆分的？

Yatra Online Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.86和-37.06%中可见。

日范围
0.83 0.90
年范围
0.72 2.00
前一天收盘价
0.86
开盘价
0.84
卖价
0.90
买价
1.20
最低价
0.83
最高价
0.90
交易量
76
日变化
4.65%
月变化
5.88%
6个月变化
-22.41%
年变化
-37.06%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%