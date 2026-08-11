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YSS: York Space Systems Inc

10.13 USD 0.35 (3.34%)
Сектор: Промышленность Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс YSS за сегодня изменился на -3.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.01, а максимальная — 10.50.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций YSS сегодня?

York Space Systems Inc (YSS) сегодня оценивается на уровне 10.13. Инструмент торгуется в пределах 10.01 - 10.50, вчерашнее закрытие составило 10.48, а торговый объем достиг 1159. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YSS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям York Space Systems Inc?

York Space Systems Inc в настоящее время оценивается в 10.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -73.34% и USD. Отслеживайте движения YSS на графике в реальном времени.

Как купить акции YSS?

Вы можете купить акции York Space Systems Inc (YSS) по текущей цене 10.13. Ордера обычно размещаются около 10.13 или 10.43, тогда как 1159 и -3.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YSS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции YSS?

Инвестирование в York Space Systems Inc предполагает учет годового диапазона 10.01 - 44.54 и текущей цены 10.13. Многие сравнивают -31.04% и -60.12% перед размещением ордеров на 10.13 или 10.43. Изучайте ежедневные изменения цены YSS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции York Space Systems Inc?

Самая высокая цена York Space Systems Inc (YSS) за последний год составила 44.54. Акции заметно колебались в пределах 10.01 - 44.54, сравнение с 10.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику York Space Systems Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции York Space Systems Inc?

Самая низкая цена York Space Systems Inc (YSS) за год составила 10.01. Сравнение с текущими 10.13 и 10.01 - 44.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YSS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций YSS?

В прошлом York Space Systems Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.48 и -73.34% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.01 10.50
Годовой диапазон
10.01 44.54
Предыдущее закрытие
10.48
Open
10.50
Bid
10.13
Ask
10.43
Low
10.01
High
10.50
Объем
1.159 K
Дневное изменение
-3.34%
Месячное изменение
-31.04%
6-месячное изменение
-60.12%
Годовое изменение
-73.34%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%