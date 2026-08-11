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YSS: York Space Systems Inc
Курс YSS за сегодня изменился на -3.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.01, а максимальная — 10.50.
Следите за динамикой York Space Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций YSS сегодня?
York Space Systems Inc (YSS) сегодня оценивается на уровне 10.13. Инструмент торгуется в пределах 10.01 - 10.50, вчерашнее закрытие составило 10.48, а торговый объем достиг 1159. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YSS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям York Space Systems Inc?
York Space Systems Inc в настоящее время оценивается в 10.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -73.34% и USD. Отслеживайте движения YSS на графике в реальном времени.
Как купить акции YSS?
Вы можете купить акции York Space Systems Inc (YSS) по текущей цене 10.13. Ордера обычно размещаются около 10.13 или 10.43, тогда как 1159 и -3.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YSS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции YSS?
Инвестирование в York Space Systems Inc предполагает учет годового диапазона 10.01 - 44.54 и текущей цены 10.13. Многие сравнивают -31.04% и -60.12% перед размещением ордеров на 10.13 или 10.43. Изучайте ежедневные изменения цены YSS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции York Space Systems Inc?
Самая высокая цена York Space Systems Inc (YSS) за последний год составила 44.54. Акции заметно колебались в пределах 10.01 - 44.54, сравнение с 10.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику York Space Systems Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции York Space Systems Inc?
Самая низкая цена York Space Systems Inc (YSS) за год составила 10.01. Сравнение с текущими 10.13 и 10.01 - 44.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YSS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций YSS?
В прошлом York Space Systems Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.48 и -73.34% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.48
- Open
- 10.50
- Bid
- 10.13
- Ask
- 10.43
- Low
- 10.01
- High
- 10.50
- Объем
- 1.159 K
- Дневное изменение
- -3.34%
- Месячное изменение
- -31.04%
- 6-месячное изменение
- -60.12%
- Годовое изменение
- -73.34%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%