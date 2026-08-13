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YSS: York Space Systems Inc

10.62 USD 0.14 (1.34%)
版块: 工业 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日YSS汇率已更改1.34%。当日，交易品种以低点10.01和高点10.62进行交易。

关注York Space Systems Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

YSS股票今天的价格是多少？

York Space Systems Inc股票今天的定价为10.62。它在10.01 - 10.62范围内交易，昨天的收盘价为10.48，交易量达到7679。YSS的实时价格图表显示了这些更新。

York Space Systems Inc股票是否支付股息？

York Space Systems Inc目前的价值为10.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-72.05%和USD。实时查看图表以跟踪YSS走势。

如何购买YSS股票？

您可以以10.62的当前价格购买York Space Systems Inc股票。订单通常设置在10.62或10.92附近，而7679和1.14%显示市场活动。立即关注YSS的实时图表更新。

如何投资YSS股票？

投资York Space Systems Inc需要考虑年度范围10.01 - 44.54和当前价格10.62。许多人在以10.62或10.92下订单之前，会比较-27.71%和。实时查看YSS价格图表，了解每日变化。

York Space Systems Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，York Space Systems Inc的最高价格是44.54。在10.01 - 44.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪York Space Systems Inc的绩效。

York Space Systems Inc股票的最低价格是多少？

York Space Systems Inc（YSS）的最低价格为10.01。将其与当前的10.62和10.01 - 44.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YSS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

YSS股票是什么时候拆分的？

York Space Systems Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.48和-72.05%中可见。

日范围
10.01 10.62
年范围
10.01 44.54
前一天收盘价
10.48
开盘价
10.50
卖价
10.62
买价
10.92
最低价
10.01
最高价
10.62
交易量
7.679 K
日变化
1.34%
月变化
-27.71%
6个月变化
-58.19%
年变化
-72.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%