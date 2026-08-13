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YSPY: GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

14.98 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс YSPY за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.97, а максимальная — 15.01.

Следите за динамикой GraniteShares YieldBOOST SPY ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций YSPY сегодня?

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) сегодня оценивается на уровне 14.98. Инструмент торгуется в пределах 14.97 - 15.01, вчерашнее закрытие составило 14.98, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YSPY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBOOST SPY ETF?

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF в настоящее время оценивается в 14.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -22.62% и USD. Отслеживайте движения YSPY на графике в реальном времени.

Как купить акции YSPY?

Вы можете купить акции GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) по текущей цене 14.98. Ордера обычно размещаются около 14.98 или 15.28, тогда как 21 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YSPY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции YSPY?

Инвестирование в GraniteShares YieldBOOST SPY ETF предполагает учет годового диапазона 14.36 - 20.34 и текущей цены 14.98. Многие сравнивают 0.13% и -12.86% перед размещением ордеров на 14.98 или 15.28. Изучайте ежедневные изменения цены YSPY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBOOST SPY ETF?

Самая высокая цена GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) за последний год составила 20.34. Акции заметно колебались в пределах 14.36 - 20.34, сравнение с 14.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBOOST SPY ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBOOST SPY ETF?

Самая низкая цена GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) за год составила 14.36. Сравнение с текущими 14.98 и 14.36 - 20.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YSPY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций YSPY?

В прошлом GraniteShares YieldBOOST SPY ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.98 и -22.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
14.97 15.01
Годовой диапазон
14.36 20.34
Предыдущее закрытие
14.98
Open
15.01
Bid
14.98
Ask
15.28
Low
14.97
High
15.01
Объем
21
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.13%
6-месячное изменение
-12.86%
Годовое изменение
-22.62%
13 августа, четверг
12:30
USD
Индекс цен производителей м/м
Акт.
0.0%
Прог.
0.5%
Пред.
-0.1%
12:30
USD
Базовый индекс цен производителей м/м
Акт.
0.2%
Прог.
0.2%
Пред.
0.4%
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
209 тыс
Прог.
213 тыс
Пред.
200 тыс
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
1.777 млн
Прог.
1.777 млн
Пред.
1.799 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
5.058%