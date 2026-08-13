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YSPY: GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
Курс YSPY за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.97, а максимальная — 15.01.
Следите за динамикой GraniteShares YieldBOOST SPY ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций YSPY сегодня?
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) сегодня оценивается на уровне 14.98. Инструмент торгуется в пределах 14.97 - 15.01, вчерашнее закрытие составило 14.98, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YSPY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBOOST SPY ETF?
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF в настоящее время оценивается в 14.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -22.62% и USD. Отслеживайте движения YSPY на графике в реальном времени.
Как купить акции YSPY?
Вы можете купить акции GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) по текущей цене 14.98. Ордера обычно размещаются около 14.98 или 15.28, тогда как 21 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YSPY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции YSPY?
Инвестирование в GraniteShares YieldBOOST SPY ETF предполагает учет годового диапазона 14.36 - 20.34 и текущей цены 14.98. Многие сравнивают 0.13% и -12.86% перед размещением ордеров на 14.98 или 15.28. Изучайте ежедневные изменения цены YSPY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBOOST SPY ETF?
Самая высокая цена GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) за последний год составила 20.34. Акции заметно колебались в пределах 14.36 - 20.34, сравнение с 14.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBOOST SPY ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBOOST SPY ETF?
Самая низкая цена GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) за год составила 14.36. Сравнение с текущими 14.98 и 14.36 - 20.34 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YSPY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций YSPY?
В прошлом GraniteShares YieldBOOST SPY ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.98 и -22.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.98
- Open
- 15.01
- Bid
- 14.98
- Ask
- 15.28
- Low
- 14.97
- High
- 15.01
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.13%
- 6-месячное изменение
- -12.86%
- Годовое изменение
- -22.62%
- Акт.
- 0.0%
- Прог.
- 0.5%
- Пред.
- -0.1%
- Акт.
- 0.2%
- Прог.
- 0.2%
- Пред.
- 0.4%
- Акт.
- 209 тыс
- Прог.
- 213 тыс
- Пред.
- 200 тыс
- Акт.
- 1.777 млн
- Прог.
- 1.777 млн
- Пред.
- 1.799 млн
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 5.058%