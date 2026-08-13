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YSPY: GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

14.98 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日YSPY汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点14.97和高点15.01进行交易。

关注GraniteShares YieldBOOST SPY ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

YSPY股票今天的价格是多少？

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF股票今天的定价为14.98。它在14.97 - 15.01范围内交易，昨天的收盘价为14.98，交易量达到21。YSPY的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF股票是否支付股息？

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF目前的价值为14.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-22.62%和USD。实时查看图表以跟踪YSPY走势。

如何购买YSPY股票？

您可以以14.98的当前价格购买GraniteShares YieldBOOST SPY ETF股票。订单通常设置在14.98或15.28附近，而21和-0.20%显示市场活动。立即关注YSPY的实时图表更新。

如何投资YSPY股票？

投资GraniteShares YieldBOOST SPY ETF需要考虑年度范围14.36 - 20.34和当前价格14.98。许多人在以14.98或15.28下订单之前，会比较0.13%和。实时查看YSPY价格图表，了解每日变化。

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares YieldBOOST SPY ETF的最高价格是20.34。在14.36 - 20.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBOOST SPY ETF的绩效。

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF（YSPY）的最低价格为14.36。将其与当前的14.98和14.36 - 20.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YSPY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

YSPY股票是什么时候拆分的？

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.98和-22.62%中可见。

日范围
14.97 15.01
年范围
14.36 20.34
前一天收盘价
14.98
开盘价
15.01
卖价
14.98
买价
15.28
最低价
14.97
最高价
15.01
交易量
21
日变化
0.00%
月变化
0.13%
6个月变化
-12.86%
年变化
-22.62%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%