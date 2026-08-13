YSPY: GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
今日YSPY汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点14.97和高点15.01进行交易。
关注GraniteShares YieldBOOST SPY ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
YSPY股票今天的价格是多少？
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF股票今天的定价为14.98。它在14.97 - 15.01范围内交易，昨天的收盘价为14.98，交易量达到21。YSPY的实时价格图表显示了这些更新。
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF股票是否支付股息？
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF目前的价值为14.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-22.62%和USD。实时查看图表以跟踪YSPY走势。
如何购买YSPY股票？
您可以以14.98的当前价格购买GraniteShares YieldBOOST SPY ETF股票。订单通常设置在14.98或15.28附近，而21和-0.20%显示市场活动。立即关注YSPY的实时图表更新。
如何投资YSPY股票？
投资GraniteShares YieldBOOST SPY ETF需要考虑年度范围14.36 - 20.34和当前价格14.98。许多人在以14.98或15.28下订单之前，会比较0.13%和。实时查看YSPY价格图表，了解每日变化。
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，GraniteShares YieldBOOST SPY ETF的最高价格是20.34。在14.36 - 20.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBOOST SPY ETF的绩效。
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF股票的最低价格是多少？
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF（YSPY）的最低价格为14.36。将其与当前的14.98和14.36 - 20.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YSPY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
YSPY股票是什么时候拆分的？
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.98和-22.62%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.98
- 开盘价
- 15.01
- 卖价
- 14.98
- 买价
- 15.28
- 最低价
- 14.97
- 最高价
- 15.01
- 交易量
- 21
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.13%
- 6个月变化
- -12.86%
- 年变化
- -22.62%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%