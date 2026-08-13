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YSEP: FT Vest International Equity Buffer ETF - September
Курс YSEP за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.20, а максимальная — 28.28.
Следите за динамикой FT Vest International Equity Buffer ETF - September. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций YSEP сегодня?
FT Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) сегодня оценивается на уровне 28.20. Инструмент торгуется в пределах 28.20 - 28.28, вчерашнее закрытие составило 28.25, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YSEP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest International Equity Buffer ETF - September?
FT Vest International Equity Buffer ETF - September в настоящее время оценивается в 28.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.22% и USD. Отслеживайте движения YSEP на графике в реальном времени.
Как купить акции YSEP?
Вы можете купить акции FT Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) по текущей цене 28.20. Ордера обычно размещаются около 28.20 или 28.50, тогда как 4 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YSEP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции YSEP?
Инвестирование в FT Vest International Equity Buffer ETF - September предполагает учет годового диапазона 24.65 - 28.28 и текущей цены 28.20. Многие сравнивают 0.71% и 4.79% перед размещением ордеров на 28.20 или 28.50. Изучайте ежедневные изменения цены YSEP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest International Equity Buffer ETF - September?
Самая высокая цена FT Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) за последний год составила 28.28. Акции заметно колебались в пределах 24.65 - 28.28, сравнение с 28.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest International Equity Buffer ETF - September на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest International Equity Buffer ETF - September?
Самая низкая цена FT Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) за год составила 24.65. Сравнение с текущими 28.20 и 24.65 - 28.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YSEP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций YSEP?
В прошлом FT Vest International Equity Buffer ETF - September проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.25 и 14.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.25
- Open
- 28.27
- Bid
- 28.20
- Ask
- 28.50
- Low
- 28.20
- High
- 28.28
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- 0.71%
- 6-месячное изменение
- 4.79%
- Годовое изменение
- 14.22%
- Акт.
- 0.0%
- Прог.
- 0.5%
- Пред.
- -0.1%
- Акт.
- 0.2%
- Прог.
- 0.2%
- Пред.
- 0.4%
- Акт.
- 209 тыс
- Прог.
- 213 тыс
- Пред.
- 200 тыс
- Акт.
- 1.777 млн
- Прог.
- 1.777 млн
- Пред.
- 1.799 млн
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 5.058%