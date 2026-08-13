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YSEP: FT Vest International Equity Buffer ETF - September

28.20 USD 0.05 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс YSEP за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.20, а максимальная — 28.28.

Следите за динамикой FT Vest International Equity Buffer ETF - September. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций YSEP сегодня?

FT Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) сегодня оценивается на уровне 28.20. Инструмент торгуется в пределах 28.20 - 28.28, вчерашнее закрытие составило 28.25, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YSEP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest International Equity Buffer ETF - September?

FT Vest International Equity Buffer ETF - September в настоящее время оценивается в 28.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.22% и USD. Отслеживайте движения YSEP на графике в реальном времени.

Как купить акции YSEP?

Вы можете купить акции FT Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) по текущей цене 28.20. Ордера обычно размещаются около 28.20 или 28.50, тогда как 4 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YSEP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции YSEP?

Инвестирование в FT Vest International Equity Buffer ETF - September предполагает учет годового диапазона 24.65 - 28.28 и текущей цены 28.20. Многие сравнивают 0.71% и 4.79% перед размещением ордеров на 28.20 или 28.50. Изучайте ежедневные изменения цены YSEP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest International Equity Buffer ETF - September?

Самая высокая цена FT Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) за последний год составила 28.28. Акции заметно колебались в пределах 24.65 - 28.28, сравнение с 28.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest International Equity Buffer ETF - September на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest International Equity Buffer ETF - September?

Самая низкая цена FT Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) за год составила 24.65. Сравнение с текущими 28.20 и 24.65 - 28.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YSEP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций YSEP?

В прошлом FT Vest International Equity Buffer ETF - September проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.25 и 14.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.20 28.28
Годовой диапазон
24.65 28.28
Предыдущее закрытие
28.25
Open
28.27
Bid
28.20
Ask
28.50
Low
28.20
High
28.28
Объем
4
Дневное изменение
-0.18%
Месячное изменение
0.71%
6-месячное изменение
4.79%
Годовое изменение
14.22%
13 августа, четверг
12:30
USD
Индекс цен производителей м/м
Акт.
0.0%
Прог.
0.5%
Пред.
-0.1%
12:30
USD
Базовый индекс цен производителей м/м
Акт.
0.2%
Прог.
0.2%
Пред.
0.4%
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
209 тыс
Прог.
213 тыс
Пред.
200 тыс
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
1.777 млн
Прог.
1.777 млн
Пред.
1.799 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
5.058%