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YSEP: FT Vest International Equity Buffer ETF - September

28.20 USD 0.05 (0.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日YSEP汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点28.20和高点28.28进行交易。

关注FT Vest International Equity Buffer ETF - September动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

YSEP股票今天的价格是多少？

FT Vest International Equity Buffer ETF - September股票今天的定价为28.20。它在28.20 - 28.28范围内交易，昨天的收盘价为28.25，交易量达到4。YSEP的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest International Equity Buffer ETF - September股票是否支付股息？

FT Vest International Equity Buffer ETF - September目前的价值为28.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.22%和USD。实时查看图表以跟踪YSEP走势。

如何购买YSEP股票？

您可以以28.20的当前价格购买FT Vest International Equity Buffer ETF - September股票。订单通常设置在28.20或28.50附近，而4和-0.25%显示市场活动。立即关注YSEP的实时图表更新。

如何投资YSEP股票？

投资FT Vest International Equity Buffer ETF - September需要考虑年度范围24.65 - 28.28和当前价格28.20。许多人在以28.20或28.50下订单之前，会比较0.71%和。实时查看YSEP价格图表，了解每日变化。

FT Vest International Equity Buffer ETF - September股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest International Equity Buffer ETF - September的最高价格是28.28。在24.65 - 28.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest International Equity Buffer ETF - September的绩效。

FT Vest International Equity Buffer ETF - September股票的最低价格是多少？

FT Vest International Equity Buffer ETF - September（YSEP）的最低价格为24.65。将其与当前的28.20和24.65 - 28.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YSEP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

YSEP股票是什么时候拆分的？

FT Vest International Equity Buffer ETF - September历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.25和14.22%中可见。

日范围
28.20 28.28
年范围
24.65 28.28
前一天收盘价
28.25
开盘价
28.27
卖价
28.20
买价
28.50
最低价
28.20
最高价
28.28
交易量
4
日变化
-0.18%
月变化
0.71%
6个月变化
4.79%
年变化
14.22%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%