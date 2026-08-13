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YMAR: FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March
Курс YMAR за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.27, а максимальная — 29.30.
Следите за динамикой FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций YMAR сегодня?
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) сегодня оценивается на уровне 29.28. Инструмент торгуется в пределах 29.27 - 29.30, вчерашнее закрытие составило 29.23, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YMAR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March?
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March в настоящее время оценивается в 29.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.62% и USD. Отслеживайте движения YMAR на графике в реальном времени.
Как купить акции YMAR?
Вы можете купить акции FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) по текущей цене 29.28. Ордера обычно размещаются около 29.28 или 29.58, тогда как 4 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YMAR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции YMAR?
Инвестирование в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March предполагает учет годового диапазона 25.76 - 29.31 и текущей цены 29.28. Многие сравнивают 0.90% и 6.01% перед размещением ордеров на 29.28 или 29.58. Изучайте ежедневные изменения цены YMAR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March?
Самая высокая цена FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) за последний год составила 29.31. Акции заметно колебались в пределах 25.76 - 29.31, сравнение с 29.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March?
Самая низкая цена FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) за год составила 25.76. Сравнение с текущими 29.28 и 25.76 - 29.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YMAR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций YMAR?
В прошлом FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.23 и 13.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.23
- Open
- 29.30
- Bid
- 29.28
- Ask
- 29.58
- Low
- 29.27
- High
- 29.30
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.17%
- Месячное изменение
- 0.90%
- 6-месячное изменение
- 6.01%
- Годовое изменение
- 13.62%
- Акт.
- 0.0%
- Прог.
- 0.5%
- Пред.
- -0.1%
- Акт.
- 0.2%
- Прог.
- 0.2%
- Пред.
- 0.4%
- Акт.
- 209 тыс
- Прог.
- 213 тыс
- Пред.
- 200 тыс
- Акт.
- 1.777 млн
- Прог.
- 1.777 млн
- Пред.
- 1.799 млн
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 5.058%