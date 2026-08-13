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YMAR: FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March

29.28 USD 0.05 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс YMAR за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.27, а максимальная — 29.30.

Следите за динамикой FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций YMAR сегодня?

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) сегодня оценивается на уровне 29.28. Инструмент торгуется в пределах 29.27 - 29.30, вчерашнее закрытие составило 29.23, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YMAR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March?

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March в настоящее время оценивается в 29.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.62% и USD. Отслеживайте движения YMAR на графике в реальном времени.

Как купить акции YMAR?

Вы можете купить акции FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) по текущей цене 29.28. Ордера обычно размещаются около 29.28 или 29.58, тогда как 4 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YMAR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции YMAR?

Инвестирование в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March предполагает учет годового диапазона 25.76 - 29.31 и текущей цены 29.28. Многие сравнивают 0.90% и 6.01% перед размещением ордеров на 29.28 или 29.58. Изучайте ежедневные изменения цены YMAR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March?

Самая высокая цена FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) за последний год составила 29.31. Акции заметно колебались в пределах 25.76 - 29.31, сравнение с 29.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March?

Самая низкая цена FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) за год составила 25.76. Сравнение с текущими 29.28 и 25.76 - 29.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YMAR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций YMAR?

В прошлом FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.23 и 13.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.27 29.30
Годовой диапазон
25.76 29.31
Предыдущее закрытие
29.23
Open
29.30
Bid
29.28
Ask
29.58
Low
29.27
High
29.30
Объем
4
Дневное изменение
0.17%
Месячное изменение
0.90%
6-месячное изменение
6.01%
Годовое изменение
13.62%
13 августа, четверг
12:30
USD
Индекс цен производителей м/м
Акт.
0.0%
Прог.
0.5%
Пред.
-0.1%
12:30
USD
Базовый индекс цен производителей м/м
Акт.
0.2%
Прог.
0.2%
Пред.
0.4%
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
209 тыс
Прог.
213 тыс
Пред.
200 тыс
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
1.777 млн
Прог.
1.777 млн
Пред.
1.799 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
5.058%