Курс YMAR за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.27, а максимальная — 29.30.

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