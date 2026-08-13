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YMAR: FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March

29.28 USD 0.05 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日YMAR汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点29.27和高点29.30进行交易。

关注FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

YMAR股票今天的价格是多少？

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March股票今天的定价为29.28。它在29.27 - 29.30范围内交易，昨天的收盘价为29.23，交易量达到4。YMAR的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March股票是否支付股息？

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March目前的价值为29.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.62%和USD。实时查看图表以跟踪YMAR走势。

如何购买YMAR股票？

您可以以29.28的当前价格购买FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March股票。订单通常设置在29.28或29.58附近，而4和-0.07%显示市场活动。立即关注YMAR的实时图表更新。

如何投资YMAR股票？

投资FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March需要考虑年度范围25.76 - 29.31和当前价格29.28。许多人在以29.28或29.58下订单之前，会比较0.90%和。实时查看YMAR价格图表，了解每日变化。

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March的最高价格是29.31。在25.76 - 29.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March的绩效。

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March股票的最低价格是多少？

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March（YMAR）的最低价格为25.76。将其与当前的29.28和25.76 - 29.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YMAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

YMAR股票是什么时候拆分的？

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.23和13.62%中可见。

日范围
29.27 29.30
年范围
25.76 29.31
前一天收盘价
29.23
开盘价
29.30
卖价
29.28
买价
29.58
最低价
29.27
最高价
29.30
交易量
4
日变化
0.17%
月变化
0.90%
6个月变化
6.01%
年变化
13.62%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%