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YLDW: Westwood Enhanced Income Opportunity ETF
Курс YLDW за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.81, а максимальная — 25.88.
Следите за динамикой Westwood Enhanced Income Opportunity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций YLDW сегодня?
Westwood Enhanced Income Opportunity ETF (YLDW) сегодня оценивается на уровне 25.81. Инструмент торгуется в пределах 25.81 - 25.88, вчерашнее закрытие составило 25.80, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YLDW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Westwood Enhanced Income Opportunity ETF?
Westwood Enhanced Income Opportunity ETF в настоящее время оценивается в 25.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.45% и USD. Отслеживайте движения YLDW на графике в реальном времени.
Как купить акции YLDW?
Вы можете купить акции Westwood Enhanced Income Opportunity ETF (YLDW) по текущей цене 25.81. Ордера обычно размещаются около 25.81 или 26.11, тогда как 2 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YLDW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции YLDW?
Инвестирование в Westwood Enhanced Income Opportunity ETF предполагает учет годового диапазона 24.04 - 26.08 и текущей цены 25.81. Многие сравнивают 1.22% и 1.94% перед размещением ордеров на 25.81 или 26.11. Изучайте ежедневные изменения цены YLDW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Westwood Enhanced Income Opportunity ETF?
Самая высокая цена Westwood Enhanced Income Opportunity ETF (YLDW) за последний год составила 26.08. Акции заметно колебались в пределах 24.04 - 26.08, сравнение с 25.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Westwood Enhanced Income Opportunity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Westwood Enhanced Income Opportunity ETF?
Самая низкая цена Westwood Enhanced Income Opportunity ETF (YLDW) за год составила 24.04. Сравнение с текущими 25.81 и 24.04 - 26.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YLDW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций YLDW?
В прошлом Westwood Enhanced Income Opportunity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.80 и 3.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.80
- Open
- 25.88
- Bid
- 25.81
- Ask
- 26.11
- Low
- 25.81
- High
- 25.88
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 1.22%
- 6-месячное изменение
- 1.94%
- Годовое изменение
- 3.45%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%