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YLDW: Westwood Enhanced Income Opportunity ETF

25.81 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс YLDW за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.81, а максимальная — 25.88.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций YLDW сегодня?

Westwood Enhanced Income Opportunity ETF (YLDW) сегодня оценивается на уровне 25.81. Инструмент торгуется в пределах 25.81 - 25.88, вчерашнее закрытие составило 25.80, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YLDW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Westwood Enhanced Income Opportunity ETF?

Westwood Enhanced Income Opportunity ETF в настоящее время оценивается в 25.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.45% и USD. Отслеживайте движения YLDW на графике в реальном времени.

Как купить акции YLDW?

Вы можете купить акции Westwood Enhanced Income Opportunity ETF (YLDW) по текущей цене 25.81. Ордера обычно размещаются около 25.81 или 26.11, тогда как 2 и -0.27% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YLDW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции YLDW?

Инвестирование в Westwood Enhanced Income Opportunity ETF предполагает учет годового диапазона 24.04 - 26.08 и текущей цены 25.81. Многие сравнивают 1.22% и 1.94% перед размещением ордеров на 25.81 или 26.11. Изучайте ежедневные изменения цены YLDW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Westwood Enhanced Income Opportunity ETF?

Самая высокая цена Westwood Enhanced Income Opportunity ETF (YLDW) за последний год составила 26.08. Акции заметно колебались в пределах 24.04 - 26.08, сравнение с 25.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Westwood Enhanced Income Opportunity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Westwood Enhanced Income Opportunity ETF?

Самая низкая цена Westwood Enhanced Income Opportunity ETF (YLDW) за год составила 24.04. Сравнение с текущими 25.81 и 24.04 - 26.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YLDW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций YLDW?

В прошлом Westwood Enhanced Income Opportunity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.80 и 3.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.81 25.88
Годовой диапазон
24.04 26.08
Предыдущее закрытие
25.80
Open
25.88
Bid
25.81
Ask
26.11
Low
25.81
High
25.88
Объем
2
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
1.22%
6-месячное изменение
1.94%
Годовое изменение
3.45%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%