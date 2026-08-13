报价部分
货币 / YLDW
回到股票

YLDW: Westwood Enhanced Income Opportunity ETF

25.85 USD 0.04 (0.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日YLDW汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点25.85和高点25.87进行交易。

关注Westwood Enhanced Income Opportunity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

YLDW股票今天的价格是多少？

Westwood Enhanced Income Opportunity ETF股票今天的定价为25.85。它在25.85 - 25.87范围内交易，昨天的收盘价为25.81，交易量达到2。YLDW的实时价格图表显示了这些更新。

Westwood Enhanced Income Opportunity ETF股票是否支付股息？

Westwood Enhanced Income Opportunity ETF目前的价值为25.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.61%和USD。实时查看图表以跟踪YLDW走势。

如何购买YLDW股票？

您可以以25.85的当前价格购买Westwood Enhanced Income Opportunity ETF股票。订单通常设置在25.85或26.15附近，而2和-0.08%显示市场活动。立即关注YLDW的实时图表更新。

如何投资YLDW股票？

投资Westwood Enhanced Income Opportunity ETF需要考虑年度范围24.04 - 26.08和当前价格25.85。许多人在以25.85或26.15下订单之前，会比较1.37%和。实时查看YLDW价格图表，了解每日变化。

Westwood Enhanced Income Opportunity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Westwood Enhanced Income Opportunity ETF的最高价格是26.08。在24.04 - 26.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Westwood Enhanced Income Opportunity ETF的绩效。

Westwood Enhanced Income Opportunity ETF股票的最低价格是多少？

Westwood Enhanced Income Opportunity ETF（YLDW）的最低价格为24.04。将其与当前的25.85和24.04 - 26.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YLDW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

YLDW股票是什么时候拆分的？

Westwood Enhanced Income Opportunity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.81和3.61%中可见。

日范围
25.85 25.87
年范围
24.04 26.08
前一天收盘价
25.81
开盘价
25.87
卖价
25.85
买价
26.15
最低价
25.85
最高价
25.87
交易量
2
日变化
0.15%
月变化
1.37%
6个月变化
2.09%
年变化
3.61%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%