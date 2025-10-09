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YLD: Principal Active High Yield ETF

18.89 USD 0.04 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс YLD за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.88, а максимальная — 18.91.

Следите за динамикой Principal Active High Yield ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций YLD сегодня?

Principal Active High Yield ETF (YLD) сегодня оценивается на уровне 18.89. Инструмент торгуется в пределах 18.88 - 18.91, вчерашнее закрытие составило 18.93, а торговый объем достиг 139. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YLD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Principal Active High Yield ETF?

Principal Active High Yield ETF в настоящее время оценивается в 18.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.61% и USD. Отслеживайте движения YLD на графике в реальном времени.

Как купить акции YLD?

Вы можете купить акции Principal Active High Yield ETF (YLD) по текущей цене 18.89. Ордера обычно размещаются около 18.89 или 19.19, тогда как 139 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YLD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции YLD?

Инвестирование в Principal Active High Yield ETF предполагает учет годового диапазона 18.67 - 19.23 и текущей цены 18.89. Многие сравнивают 0.43% и -0.26% перед размещением ордеров на 18.89 или 19.19. Изучайте ежедневные изменения цены YLD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Principal Active High Yield ETF?

Самая высокая цена Principal Active High Yield ETF (YLD) за последний год составила 19.23. Акции заметно колебались в пределах 18.67 - 19.23, сравнение с 18.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Principal Active High Yield ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Principal Active High Yield ETF?

Самая низкая цена Principal Active High Yield ETF (YLD) за год составила 18.67. Сравнение с текущими 18.89 и 18.67 - 19.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YLD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций YLD?

В прошлом Principal Active High Yield ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.93 и -1.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.88 18.91
Годовой диапазон
18.67 19.23
Предыдущее закрытие
18.93
Open
18.89
Bid
18.89
Ask
19.19
Low
18.88
High
18.91
Объем
139
Дневное изменение
-0.21%
Месячное изменение
0.43%
6-месячное изменение
-0.26%
Годовое изменение
-1.61%
13 августа, четверг
12:30
USD
Индекс цен производителей м/м
Акт.
0.0%
Прог.
0.5%
Пред.
-0.1%
12:30
USD
Базовый индекс цен производителей м/м
Акт.
0.2%
Прог.
0.2%
Пред.
0.4%
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
209 тыс
Прог.
213 тыс
Пред.
200 тыс
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
1.777 млн
Прог.
1.777 млн
Пред.
1.799 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
5.058%