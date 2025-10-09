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YLD: Principal Active High Yield ETF
Курс YLD за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.88, а максимальная — 18.91.
Следите за динамикой Principal Active High Yield ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций YLD сегодня?
Principal Active High Yield ETF (YLD) сегодня оценивается на уровне 18.89. Инструмент торгуется в пределах 18.88 - 18.91, вчерашнее закрытие составило 18.93, а торговый объем достиг 139. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YLD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Principal Active High Yield ETF?
Principal Active High Yield ETF в настоящее время оценивается в 18.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.61% и USD. Отслеживайте движения YLD на графике в реальном времени.
Как купить акции YLD?
Вы можете купить акции Principal Active High Yield ETF (YLD) по текущей цене 18.89. Ордера обычно размещаются около 18.89 или 19.19, тогда как 139 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YLD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции YLD?
Инвестирование в Principal Active High Yield ETF предполагает учет годового диапазона 18.67 - 19.23 и текущей цены 18.89. Многие сравнивают 0.43% и -0.26% перед размещением ордеров на 18.89 или 19.19. Изучайте ежедневные изменения цены YLD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Principal Active High Yield ETF?
Самая высокая цена Principal Active High Yield ETF (YLD) за последний год составила 19.23. Акции заметно колебались в пределах 18.67 - 19.23, сравнение с 18.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Principal Active High Yield ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Principal Active High Yield ETF?
Самая низкая цена Principal Active High Yield ETF (YLD) за год составила 18.67. Сравнение с текущими 18.89 и 18.67 - 19.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YLD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций YLD?
В прошлом Principal Active High Yield ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.93 и -1.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.93
- Open
- 18.89
- Bid
- 18.89
- Ask
- 19.19
- Low
- 18.88
- High
- 18.91
- Объем
- 139
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- 0.43%
- 6-месячное изменение
- -0.26%
- Годовое изменение
- -1.61%
- Акт.
- 0.0%
- Прог.
- 0.5%
- Пред.
- -0.1%
- Акт.
- 0.2%
- Прог.
- 0.2%
- Пред.
- 0.4%
- Акт.
- 209 тыс
- Прог.
- 213 тыс
- Пред.
- 200 тыс
- Акт.
- 1.777 млн
- Прог.
- 1.777 млн
- Пред.
- 1.799 млн
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 5.058%