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YLD: Principal Active High Yield ETF

18.89 USD 0.04 (0.21%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日YLD汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点18.88和高点18.91进行交易。

关注Principal Active High Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

YLD新闻

常见问题解答

YLD股票今天的价格是多少？

Principal Active High Yield ETF股票今天的定价为18.89。它在18.88 - 18.91范围内交易，昨天的收盘价为18.93，交易量达到139。YLD的实时价格图表显示了这些更新。

Principal Active High Yield ETF股票是否支付股息？

Principal Active High Yield ETF目前的价值为18.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.61%和USD。实时查看图表以跟踪YLD走势。

如何购买YLD股票？

您可以以18.89的当前价格购买Principal Active High Yield ETF股票。订单通常设置在18.89或19.19附近，而139和0.00%显示市场活动。立即关注YLD的实时图表更新。

如何投资YLD股票？

投资Principal Active High Yield ETF需要考虑年度范围18.67 - 19.23和当前价格18.89。许多人在以18.89或19.19下订单之前，会比较0.43%和。实时查看YLD价格图表，了解每日变化。

Principal Active High Yield ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Principal Active High Yield ETF的最高价格是19.23。在18.67 - 19.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Principal Active High Yield ETF的绩效。

Principal Active High Yield ETF股票的最低价格是多少？

Principal Active High Yield ETF（YLD）的最低价格为18.67。将其与当前的18.89和18.67 - 19.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

YLD股票是什么时候拆分的？

Principal Active High Yield ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.93和-1.61%中可见。

日范围
18.88 18.91
年范围
18.67 19.23
前一天收盘价
18.93
开盘价
18.89
卖价
18.89
买价
19.19
最低价
18.88
最高价
18.91
交易量
139
日变化
-0.21%
月变化
0.43%
6个月变化
-0.26%
年变化
-1.61%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%