YLD: Principal Active High Yield ETF
今日YLD汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点18.88和高点18.91进行交易。
关注Principal Active High Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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- H4
- D1
- W1
- MN
YLD新闻
常见问题解答
YLD股票今天的价格是多少？
Principal Active High Yield ETF股票今天的定价为18.89。它在18.88 - 18.91范围内交易，昨天的收盘价为18.93，交易量达到139。YLD的实时价格图表显示了这些更新。
Principal Active High Yield ETF股票是否支付股息？
Principal Active High Yield ETF目前的价值为18.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.61%和USD。实时查看图表以跟踪YLD走势。
如何购买YLD股票？
您可以以18.89的当前价格购买Principal Active High Yield ETF股票。订单通常设置在18.89或19.19附近，而139和0.00%显示市场活动。立即关注YLD的实时图表更新。
如何投资YLD股票？
投资Principal Active High Yield ETF需要考虑年度范围18.67 - 19.23和当前价格18.89。许多人在以18.89或19.19下订单之前，会比较0.43%和。实时查看YLD价格图表，了解每日变化。
Principal Active High Yield ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Principal Active High Yield ETF的最高价格是19.23。在18.67 - 19.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Principal Active High Yield ETF的绩效。
Principal Active High Yield ETF股票的最低价格是多少？
Principal Active High Yield ETF（YLD）的最低价格为18.67。将其与当前的18.89和18.67 - 19.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
YLD股票是什么时候拆分的？
Principal Active High Yield ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.93和-1.61%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.93
- 开盘价
- 18.89
- 卖价
- 18.89
- 买价
- 19.19
- 最低价
- 18.88
- 最高价
- 18.91
- 交易量
- 139
- 日变化
- -0.21%
- 月变化
- 0.43%
- 6个月变化
- -0.26%
- 年变化
- -1.61%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%