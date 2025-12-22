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YDEC: FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December
Курс YDEC за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.14, а максимальная — 28.14.
Следите за динамикой FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций YDEC сегодня?
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December (YDEC) сегодня оценивается на уровне 28.14. Инструмент торгуется в пределах 28.14 - 28.14, вчерашнее закрытие составило 28.21, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YDEC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December?
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December в настоящее время оценивается в 28.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.96% и USD. Отслеживайте движения YDEC на графике в реальном времени.
Как купить акции YDEC?
Вы можете купить акции FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December (YDEC) по текущей цене 28.14. Ордера обычно размещаются около 28.14 или 28.44, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YDEC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции YDEC?
Инвестирование в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December предполагает учет годового диапазона 25.28 - 28.22 и текущей цены 28.14. Многие сравнивают 0.90% и 4.18% перед размещением ордеров на 28.14 или 28.44. Изучайте ежедневные изменения цены YDEC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December?
Самая высокая цена FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December (YDEC) за последний год составила 28.22. Акции заметно колебались в пределах 25.28 - 28.22, сравнение с 28.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December?
Самая низкая цена FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December (YDEC) за год составила 25.28. Сравнение с текущими 28.14 и 25.28 - 28.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YDEC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций YDEC?
В прошлом FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.21 и 10.96% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.21
- Open
- 28.14
- Bid
- 28.14
- Ask
- 28.44
- Low
- 28.14
- High
- 28.14
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.25%
- Месячное изменение
- 0.90%
- 6-месячное изменение
- 4.18%
- Годовое изменение
- 10.96%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%