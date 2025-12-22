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YDEC: FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December

28.14 USD 0.07 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс YDEC за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.14, а максимальная — 28.14.

Следите за динамикой FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций YDEC сегодня?

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December (YDEC) сегодня оценивается на уровне 28.14. Инструмент торгуется в пределах 28.14 - 28.14, вчерашнее закрытие составило 28.21, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YDEC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December?

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December в настоящее время оценивается в 28.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.96% и USD. Отслеживайте движения YDEC на графике в реальном времени.

Как купить акции YDEC?

Вы можете купить акции FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December (YDEC) по текущей цене 28.14. Ордера обычно размещаются около 28.14 или 28.44, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YDEC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции YDEC?

Инвестирование в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December предполагает учет годового диапазона 25.28 - 28.22 и текущей цены 28.14. Многие сравнивают 0.90% и 4.18% перед размещением ордеров на 28.14 или 28.44. Изучайте ежедневные изменения цены YDEC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December?

Самая высокая цена FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December (YDEC) за последний год составила 28.22. Акции заметно колебались в пределах 25.28 - 28.22, сравнение с 28.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December?

Самая низкая цена FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December (YDEC) за год составила 25.28. Сравнение с текущими 28.14 и 25.28 - 28.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YDEC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций YDEC?

В прошлом FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.21 и 10.96% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.14 28.14
Годовой диапазон
25.28 28.22
Предыдущее закрытие
28.21
Open
28.14
Bid
28.14
Ask
28.44
Low
28.14
High
28.14
Объем
2
Дневное изменение
-0.25%
Месячное изменение
0.90%
6-месячное изменение
4.18%
Годовое изменение
10.96%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%