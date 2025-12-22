FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December (YDEC) сегодня оценивается на уровне 28.14. Инструмент торгуется в пределах 28.14 - 28.14, вчерашнее закрытие составило 28.21, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YDEC в реальном времени.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December в настоящее время оценивается в 28.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.96% и USD. Отслеживайте движения YDEC на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December (YDEC) по текущей цене 28.14. Ордера обычно размещаются около 28.14 или 28.44, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YDEC на графике в реальном времени.

Инвестирование в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December предполагает учет годового диапазона 25.28 - 28.22 и текущей цены 28.14. Многие сравнивают 0.90% и 4.18% перед размещением ордеров на 28.14 или 28.44. Изучайте ежедневные изменения цены YDEC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December?

Самая высокая цена FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December (YDEC) за последний год составила 28.22. Акции заметно колебались в пределах 25.28 - 28.22, сравнение с 28.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December на графике в реальном времени.