报价部分
货币 / YDEC
回到股票

YDEC: FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December

28.17 USD 0.03 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日YDEC汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点28.16和高点28.22进行交易。

关注FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

YDEC新闻

常见问题解答

YDEC股票今天的价格是多少？

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December股票今天的定价为28.17。它在28.16 - 28.22范围内交易，昨天的收盘价为28.14，交易量达到7。YDEC的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December股票是否支付股息？

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December目前的价值为28.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.08%和USD。实时查看图表以跟踪YDEC走势。

如何购买YDEC股票？

您可以以28.17的当前价格购买FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December股票。订单通常设置在28.17或28.47附近，而7和-0.07%显示市场活动。立即关注YDEC的实时图表更新。

如何投资YDEC股票？

投资FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December需要考虑年度范围25.28 - 28.22和当前价格28.17。许多人在以28.17或28.47下订单之前，会比较1.00%和。实时查看YDEC价格图表，了解每日变化。

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December的最高价格是28.22。在25.28 - 28.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December的绩效。

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December股票的最低价格是多少？

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December（YDEC）的最低价格为25.28。将其与当前的28.17和25.28 - 28.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YDEC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

YDEC股票是什么时候拆分的？

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - December历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.14和11.08%中可见。

日范围
28.16 28.22
年范围
25.28 28.22
前一天收盘价
28.14
开盘价
28.19
卖价
28.17
买价
28.47
最低价
28.16
最高价
28.22
交易量
7
日变化
0.11%
月变化
1.00%
6个月变化
4.29%
年变化
11.08%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%