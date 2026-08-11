- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
YBST: GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
Курс YBST за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.64, а максимальная — 12.64.
Следите за динамикой GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций YBST сегодня?
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF (YBST) сегодня оценивается на уровне 12.64. Инструмент торгуется в пределах 12.64 - 12.64, вчерашнее закрытие составило 12.61, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YBST в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF?
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF в настоящее время оценивается в 12.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -49.68% и USD. Отслеживайте движения YBST на графике в реальном времени.
Как купить акции YBST?
Вы можете купить акции GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF (YBST) по текущей цене 12.64. Ордера обычно размещаются около 12.64 или 12.94, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YBST на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции YBST?
Инвестирование в GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF предполагает учет годового диапазона 12.38 - 25.38 и текущей цены 12.64. Многие сравнивают -0.08% и -28.26% перед размещением ордеров на 12.64 или 12.94. Изучайте ежедневные изменения цены YBST на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF?
Самая высокая цена GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF (YBST) за последний год составила 25.38. Акции заметно колебались в пределах 12.38 - 25.38, сравнение с 12.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF?
Самая низкая цена GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF (YBST) за год составила 12.38. Сравнение с текущими 12.64 и 12.38 - 25.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YBST во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций YBST?
В прошлом GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.61 и -49.68% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.61
- Open
- 12.64
- Bid
- 12.64
- Ask
- 12.94
- Low
- 12.64
- High
- 12.64
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.24%
- Месячное изменение
- -0.08%
- 6-месячное изменение
- -28.26%
- Годовое изменение
- -49.68%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%