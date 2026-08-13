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YBST: GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF

12.61 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日YBST汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点12.61和高点12.64进行交易。

关注GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

YBST股票今天的价格是多少？

GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF股票今天的定价为12.61。它在12.61 - 12.64范围内交易，昨天的收盘价为12.61，交易量达到3。YBST的实时价格图表显示了这些更新。

GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF股票是否支付股息？

GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF目前的价值为12.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-49.80%和USD。实时查看图表以跟踪YBST走势。

如何购买YBST股票？

您可以以12.61的当前价格购买GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF股票。订单通常设置在12.61或12.91附近，而3和-0.24%显示市场活动。立即关注YBST的实时图表更新。

如何投资YBST股票？

投资GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF需要考虑年度范围12.38 - 25.38和当前价格12.61。许多人在以12.61或12.91下订单之前，会比较-0.32%和。实时查看YBST价格图表，了解每日变化。

GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF的最高价格是25.38。在12.38 - 25.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF的绩效。

GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF股票的最低价格是多少？

GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF（YBST）的最低价格为12.38。将其与当前的12.61和12.38 - 25.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YBST在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

YBST股票是什么时候拆分的？

GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.61和-49.80%中可见。

日范围
12.61 12.64
年范围
12.38 25.38
前一天收盘价
12.61
开盘价
12.64
卖价
12.61
买价
12.91
最低价
12.61
最高价
12.64
交易量
3
日变化
0.00%
月变化
-0.32%
6个月变化
-28.43%
年变化
-49.80%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%