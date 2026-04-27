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XYLG: Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
Курс XYLG за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.61, а максимальная — 29.70.
Следите за динамикой Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XYLG сегодня?
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) сегодня оценивается на уровне 29.61. Инструмент торгуется в пределах 29.61 - 29.70, вчерашнее закрытие составило 29.63, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XYLG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF?
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF в настоящее время оценивается в 29.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.28% и USD. Отслеживайте движения XYLG на графике в реальном времени.
Как купить акции XYLG?
Вы можете купить акции Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) по текущей цене 29.61. Ордера обычно размещаются около 29.61 или 29.91, тогда как 11 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XYLG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XYLG?
Инвестирование в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF предполагает учет годового диапазона 25.62 - 29.90 и текущей цены 29.61. Многие сравнивают 1.44% и 8.14% перед размещением ордеров на 29.61 или 29.91. Изучайте ежедневные изменения цены XYLG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF?
Самая высокая цена Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) за последний год составила 29.90. Акции заметно колебались в пределах 25.62 - 29.90, сравнение с 29.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF?
Самая низкая цена Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) за год составила 25.62. Сравнение с текущими 29.61 и 25.62 - 29.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XYLG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XYLG?
В прошлом Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.63 и 6.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.63
- Open
- 29.64
- Bid
- 29.61
- Ask
- 29.91
- Low
- 29.61
- High
- 29.70
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- -0.07%
- Месячное изменение
- 1.44%
- 6-месячное изменение
- 8.14%
- Годовое изменение
- 6.28%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%