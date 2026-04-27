Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) сегодня оценивается на уровне 29.61. Инструмент торгуется в пределах 29.61 - 29.70, вчерашнее закрытие составило 29.63, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XYLG в реальном времени.

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF в настоящее время оценивается в 29.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.28% и USD. Отслеживайте движения XYLG на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) по текущей цене 29.61. Ордера обычно размещаются около 29.61 или 29.91, тогда как 11 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XYLG на графике в реальном времени.

Инвестирование в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF предполагает учет годового диапазона 25.62 - 29.90 и текущей цены 29.61. Многие сравнивают 1.44% и 8.14% перед размещением ордеров на 29.61 или 29.91. Изучайте ежедневные изменения цены XYLG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF?

Самая высокая цена Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) за последний год составила 29.90. Акции заметно колебались в пределах 25.62 - 29.90, сравнение с 29.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF на графике в реальном времени.