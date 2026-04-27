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XYLG: Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

29.61 USD 0.02 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XYLG за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.61, а максимальная — 29.70.

Следите за динамикой Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XYLG сегодня?

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) сегодня оценивается на уровне 29.61. Инструмент торгуется в пределах 29.61 - 29.70, вчерашнее закрытие составило 29.63, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XYLG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF?

Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF в настоящее время оценивается в 29.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.28% и USD. Отслеживайте движения XYLG на графике в реальном времени.

Как купить акции XYLG?

Вы можете купить акции Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) по текущей цене 29.61. Ордера обычно размещаются около 29.61 или 29.91, тогда как 11 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XYLG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XYLG?

Инвестирование в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF предполагает учет годового диапазона 25.62 - 29.90 и текущей цены 29.61. Многие сравнивают 1.44% и 8.14% перед размещением ордеров на 29.61 или 29.91. Изучайте ежедневные изменения цены XYLG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF?

Самая высокая цена Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) за последний год составила 29.90. Акции заметно колебались в пределах 25.62 - 29.90, сравнение с 29.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF?

Самая низкая цена Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) за год составила 25.62. Сравнение с текущими 29.61 и 25.62 - 29.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XYLG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XYLG?

В прошлом Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.63 и 6.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.61 29.70
Годовой диапазон
25.62 29.90
Предыдущее закрытие
29.63
Open
29.64
Bid
29.61
Ask
29.91
Low
29.61
High
29.70
Объем
11
Дневное изменение
-0.07%
Месячное изменение
1.44%
6-месячное изменение
8.14%
Годовое изменение
6.28%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%