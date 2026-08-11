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XSLL: Xsolla SPAC 1

9.95 USD 0.04 (0.40%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XSLL за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.95, а максимальная — 9.95.

Следите за динамикой Xsolla SPAC 1. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XSLL сегодня?

Xsolla SPAC 1 (XSLL) сегодня оценивается на уровне 9.95. Инструмент торгуется в пределах 9.95 - 9.95, вчерашнее закрытие составило 9.91, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XSLL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xsolla SPAC 1?

Xsolla SPAC 1 в настоящее время оценивается в 9.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.22% и USD. Отслеживайте движения XSLL на графике в реальном времени.

Как купить акции XSLL?

Вы можете купить акции Xsolla SPAC 1 (XSLL) по текущей цене 9.95. Ордера обычно размещаются около 9.95 или 10.25, тогда как 14 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XSLL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XSLL?

Инвестирование в Xsolla SPAC 1 предполагает учет годового диапазона 9.78 - 10.00 и текущей цены 9.95. Многие сравнивают 0.40% и 1.22% перед размещением ордеров на 9.95 или 10.25. Изучайте ежедневные изменения цены XSLL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Xsolla SPAC 1?

Самая высокая цена Xsolla SPAC 1 (XSLL) за последний год составила 10.00. Акции заметно колебались в пределах 9.78 - 10.00, сравнение с 9.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xsolla SPAC 1 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Xsolla SPAC 1?

Самая низкая цена Xsolla SPAC 1 (XSLL) за год составила 9.78. Сравнение с текущими 9.95 и 9.78 - 10.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XSLL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XSLL?

В прошлом Xsolla SPAC 1 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.91 и 1.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.95 9.95
Годовой диапазон
9.78 10.00
Предыдущее закрытие
9.91
Open
9.95
Bid
9.95
Ask
10.25
Low
9.95
High
9.95
Объем
14
Дневное изменение
0.40%
Месячное изменение
0.40%
6-месячное изменение
1.22%
Годовое изменение
1.22%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%