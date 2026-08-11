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XSLL: Xsolla SPAC 1
Курс XSLL за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.95, а максимальная — 9.95.
Следите за динамикой Xsolla SPAC 1. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XSLL сегодня?
Xsolla SPAC 1 (XSLL) сегодня оценивается на уровне 9.95. Инструмент торгуется в пределах 9.95 - 9.95, вчерашнее закрытие составило 9.91, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XSLL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Xsolla SPAC 1?
Xsolla SPAC 1 в настоящее время оценивается в 9.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.22% и USD. Отслеживайте движения XSLL на графике в реальном времени.
Как купить акции XSLL?
Вы можете купить акции Xsolla SPAC 1 (XSLL) по текущей цене 9.95. Ордера обычно размещаются около 9.95 или 10.25, тогда как 14 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XSLL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XSLL?
Инвестирование в Xsolla SPAC 1 предполагает учет годового диапазона 9.78 - 10.00 и текущей цены 9.95. Многие сравнивают 0.40% и 1.22% перед размещением ордеров на 9.95 или 10.25. Изучайте ежедневные изменения цены XSLL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Xsolla SPAC 1?
Самая высокая цена Xsolla SPAC 1 (XSLL) за последний год составила 10.00. Акции заметно колебались в пределах 9.78 - 10.00, сравнение с 9.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Xsolla SPAC 1 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Xsolla SPAC 1?
Самая низкая цена Xsolla SPAC 1 (XSLL) за год составила 9.78. Сравнение с текущими 9.95 и 9.78 - 10.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XSLL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XSLL?
В прошлом Xsolla SPAC 1 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.91 и 1.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.91
- Open
- 9.95
- Bid
- 9.95
- Ask
- 10.25
- Low
- 9.95
- High
- 9.95
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- 0.40%
- Месячное изменение
- 0.40%
- 6-месячное изменение
- 1.22%
- Годовое изменение
- 1.22%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%