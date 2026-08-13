XSLL: Xsolla SPAC 1
今日XSLL汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点9.94和高点9.97进行交易。
关注Xsolla SPAC 1动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
XSLL股票今天的价格是多少？
Xsolla SPAC 1股票今天的定价为9.97。它在9.94 - 9.97范围内交易，昨天的收盘价为9.95，交易量达到7。XSLL的实时价格图表显示了这些更新。
Xsolla SPAC 1股票是否支付股息？
Xsolla SPAC 1目前的价值为9.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.42%和USD。实时查看图表以跟踪XSLL走势。
如何购买XSLL股票？
您可以以9.97的当前价格购买Xsolla SPAC 1股票。订单通常设置在9.97或10.27附近，而7和0.30%显示市场活动。立即关注XSLL的实时图表更新。
如何投资XSLL股票？
投资Xsolla SPAC 1需要考虑年度范围9.78 - 10.00和当前价格9.97。许多人在以9.97或10.27下订单之前，会比较0.61%和。实时查看XSLL价格图表，了解每日变化。
Xsolla SPAC 1股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Xsolla SPAC 1的最高价格是10.00。在9.78 - 10.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Xsolla SPAC 1的绩效。
Xsolla SPAC 1股票的最低价格是多少？
Xsolla SPAC 1（XSLL）的最低价格为9.78。将其与当前的9.97和9.78 - 10.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XSLL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XSLL股票是什么时候拆分的？
Xsolla SPAC 1历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.95和1.42%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.95
- 开盘价
- 9.94
- 卖价
- 9.97
- 买价
- 10.27
- 最低价
- 9.94
- 最高价
- 9.97
- 交易量
- 7
- 日变化
- 0.20%
- 月变化
- 0.61%
- 6个月变化
- 1.42%
- 年变化
- 1.42%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%