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XSEP: FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September
Курс XSEP за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.89, а максимальная — 44.95.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XSEP сегодня?
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) сегодня оценивается на уровне 44.90. Инструмент торгуется в пределах 44.89 - 44.95, вчерашнее закрытие составило 44.89, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XSEP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September?
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September в настоящее время оценивается в 44.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.61% и USD. Отслеживайте движения XSEP на графике в реальном времени.
Как купить акции XSEP?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) по текущей цене 44.90. Ордера обычно размещаются около 44.90 или 45.20, тогда как 12 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XSEP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XSEP?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September предполагает учет годового диапазона 41.15 - 44.95 и текущей цены 44.90. Многие сравнивают 0.27% и 5.62% перед размещением ордеров на 44.90 или 45.20. Изучайте ежедневные изменения цены XSEP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) за последний год составила 44.95. Акции заметно колебались в пределах 41.15 - 44.95, сравнение с 44.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) за год составила 41.15. Сравнение с текущими 44.90 и 41.15 - 44.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XSEP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XSEP?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.89 и 8.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 44.89
- Open
- 44.95
- Bid
- 44.90
- Ask
- 45.20
- Low
- 44.89
- High
- 44.95
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 0.27%
- 6-месячное изменение
- 5.62%
- Годовое изменение
- 8.61%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%