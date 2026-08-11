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XSEP: FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September

44.90 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XSEP за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.89, а максимальная — 44.95.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XSEP сегодня?

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) сегодня оценивается на уровне 44.90. Инструмент торгуется в пределах 44.89 - 44.95, вчерашнее закрытие составило 44.89, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XSEP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September?

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September в настоящее время оценивается в 44.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.61% и USD. Отслеживайте движения XSEP на графике в реальном времени.

Как купить акции XSEP?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) по текущей цене 44.90. Ордера обычно размещаются около 44.90 или 45.20, тогда как 12 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XSEP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XSEP?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September предполагает учет годового диапазона 41.15 - 44.95 и текущей цены 44.90. Многие сравнивают 0.27% и 5.62% перед размещением ордеров на 44.90 или 45.20. Изучайте ежедневные изменения цены XSEP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) за последний год составила 44.95. Акции заметно колебались в пределах 41.15 - 44.95, сравнение с 44.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) за год составила 41.15. Сравнение с текущими 44.90 и 41.15 - 44.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XSEP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XSEP?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.89 и 8.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
44.89 44.95
Годовой диапазон
41.15 44.95
Предыдущее закрытие
44.89
Open
44.95
Bid
44.90
Ask
45.20
Low
44.89
High
44.95
Объем
12
Дневное изменение
0.02%
Месячное изменение
0.27%
6-месячное изменение
5.62%
Годовое изменение
8.61%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%