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XSEP: FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September

44.95 USD 0.05 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XSEP汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点44.91和高点44.95进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XSEP股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September股票今天的定价为44.95。它在44.91 - 44.95范围内交易，昨天的收盘价为44.90，交易量达到4。XSEP的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September目前的价值为44.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.73%和USD。实时查看图表以跟踪XSEP走势。

如何购买XSEP股票？

您可以以44.95的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September股票。订单通常设置在44.95或45.25附近，而4和0.09%显示市场活动。立即关注XSEP的实时图表更新。

如何投资XSEP股票？

投资FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September需要考虑年度范围41.15 - 44.95和当前价格44.95。许多人在以44.95或45.25下订单之前，会比较0.38%和。实时查看XSEP价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September的最高价格是44.95。在41.15 - 44.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September的绩效。

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September（XSEP）的最低价格为41.15。将其与当前的44.95和41.15 - 44.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XSEP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XSEP股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.90和8.73%中可见。

日范围
44.91 44.95
年范围
41.15 44.95
前一天收盘价
44.90
开盘价
44.91
卖价
44.95
买价
45.25
最低价
44.91
最高价
44.95
交易量
4
日变化
0.11%
月变化
0.38%
6个月变化
5.74%
年变化
8.73%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%