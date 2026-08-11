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XRPZ: Franklin XRP ETF
Курс XRPZ за сегодня изменился на -1.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.89, а максимальная — 10.96.
Следите за динамикой Franklin XRP ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XRPZ сегодня?
Franklin XRP ETF (XRPZ) сегодня оценивается на уровне 10.91. Инструмент торгуется в пределах 10.89 - 10.96, вчерашнее закрытие составило 11.07, а торговый объем достиг 64. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XRPZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin XRP ETF?
Franklin XRP ETF в настоящее время оценивается в 10.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -51.38% и USD. Отслеживайте движения XRPZ на графике в реальном времени.
Как купить акции XRPZ?
Вы можете купить акции Franklin XRP ETF (XRPZ) по текущей цене 10.91. Ордера обычно размещаются около 10.91 или 11.21, тогда как 64 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XRPZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XRPZ?
Инвестирование в Franklin XRP ETF предполагает учет годового диапазона 10.89 - 26.09 и текущей цены 10.91. Многие сравнивают -5.87% и -25.07% перед размещением ордеров на 10.91 или 11.21. Изучайте ежедневные изменения цены XRPZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin XRP ETF?
Самая высокая цена Franklin XRP ETF (XRPZ) за последний год составила 26.09. Акции заметно колебались в пределах 10.89 - 26.09, сравнение с 11.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin XRP ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin XRP ETF?
Самая низкая цена Franklin XRP ETF (XRPZ) за год составила 10.89. Сравнение с текущими 10.91 и 10.89 - 26.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XRPZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XRPZ?
В прошлом Franklin XRP ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.07 и -51.38% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.07
- Open
- 10.93
- Bid
- 10.91
- Ask
- 11.21
- Low
- 10.89
- High
- 10.96
- Объем
- 64
- Дневное изменение
- -1.45%
- Месячное изменение
- -5.87%
- 6-месячное изменение
- -25.07%
- Годовое изменение
- -51.38%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%