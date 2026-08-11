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XRPZ: Franklin XRP ETF

10.91 USD 0.16 (1.45%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XRPZ за сегодня изменился на -1.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.89, а максимальная — 10.96.

Следите за динамикой Franklin XRP ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XRPZ сегодня?

Franklin XRP ETF (XRPZ) сегодня оценивается на уровне 10.91. Инструмент торгуется в пределах 10.89 - 10.96, вчерашнее закрытие составило 11.07, а торговый объем достиг 64. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XRPZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin XRP ETF?

Franklin XRP ETF в настоящее время оценивается в 10.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -51.38% и USD. Отслеживайте движения XRPZ на графике в реальном времени.

Как купить акции XRPZ?

Вы можете купить акции Franklin XRP ETF (XRPZ) по текущей цене 10.91. Ордера обычно размещаются около 10.91 или 11.21, тогда как 64 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XRPZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XRPZ?

Инвестирование в Franklin XRP ETF предполагает учет годового диапазона 10.89 - 26.09 и текущей цены 10.91. Многие сравнивают -5.87% и -25.07% перед размещением ордеров на 10.91 или 11.21. Изучайте ежедневные изменения цены XRPZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin XRP ETF?

Самая высокая цена Franklin XRP ETF (XRPZ) за последний год составила 26.09. Акции заметно колебались в пределах 10.89 - 26.09, сравнение с 11.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin XRP ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin XRP ETF?

Самая низкая цена Franklin XRP ETF (XRPZ) за год составила 10.89. Сравнение с текущими 10.91 и 10.89 - 26.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XRPZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XRPZ?

В прошлом Franklin XRP ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.07 и -51.38% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.89 10.96
Годовой диапазон
10.89 26.09
Предыдущее закрытие
11.07
Open
10.93
Bid
10.91
Ask
11.21
Low
10.89
High
10.96
Объем
64
Дневное изменение
-1.45%
Месячное изменение
-5.87%
6-месячное изменение
-25.07%
Годовое изменение
-51.38%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%