报价部分
货币 / XRPZ
回到股票

XRPZ: Franklin XRP ETF

11.00 USD 0.07 (0.63%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XRPZ汇率已更改-0.63%。当日，交易品种以低点10.77和高点11.03进行交易。

关注Franklin XRP ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XRPZ股票今天的价格是多少？

Franklin XRP ETF股票今天的定价为11.00。它在10.77 - 11.03范围内交易，昨天的收盘价为11.07，交易量达到379。XRPZ的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin XRP ETF股票是否支付股息？

Franklin XRP ETF目前的价值为11.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-50.98%和USD。实时查看图表以跟踪XRPZ走势。

如何购买XRPZ股票？

您可以以11.00的当前价格购买Franklin XRP ETF股票。订单通常设置在11.00或11.30附近，而379和0.64%显示市场活动。立即关注XRPZ的实时图表更新。

如何投资XRPZ股票？

投资Franklin XRP ETF需要考虑年度范围10.77 - 26.09和当前价格11.00。许多人在以11.00或11.30下订单之前，会比较-5.09%和。实时查看XRPZ价格图表，了解每日变化。

Franklin XRP ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin XRP ETF的最高价格是26.09。在10.77 - 26.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin XRP ETF的绩效。

Franklin XRP ETF股票的最低价格是多少？

Franklin XRP ETF（XRPZ）的最低价格为10.77。将其与当前的11.00和10.77 - 26.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XRPZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XRPZ股票是什么时候拆分的？

Franklin XRP ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.07和-50.98%中可见。

日范围
10.77 11.03
年范围
10.77 26.09
前一天收盘价
11.07
开盘价
10.93
卖价
11.00
买价
11.30
最低价
10.77
最高价
11.03
交易量
379
日变化
-0.63%
月变化
-5.09%
6个月变化
-24.45%
年变化
-50.98%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%