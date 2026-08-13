XRPZ: Franklin XRP ETF
今日XRPZ汇率已更改-0.63%。当日，交易品种以低点10.77和高点11.03进行交易。
关注Franklin XRP ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
XRPZ股票今天的价格是多少？
Franklin XRP ETF股票今天的定价为11.00。它在10.77 - 11.03范围内交易，昨天的收盘价为11.07，交易量达到379。XRPZ的实时价格图表显示了这些更新。
Franklin XRP ETF股票是否支付股息？
Franklin XRP ETF目前的价值为11.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-50.98%和USD。实时查看图表以跟踪XRPZ走势。
如何购买XRPZ股票？
您可以以11.00的当前价格购买Franklin XRP ETF股票。订单通常设置在11.00或11.30附近，而379和0.64%显示市场活动。立即关注XRPZ的实时图表更新。
如何投资XRPZ股票？
投资Franklin XRP ETF需要考虑年度范围10.77 - 26.09和当前价格11.00。许多人在以11.00或11.30下订单之前，会比较-5.09%和。实时查看XRPZ价格图表，了解每日变化。
Franklin XRP ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Franklin XRP ETF的最高价格是26.09。在10.77 - 26.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin XRP ETF的绩效。
Franklin XRP ETF股票的最低价格是多少？
Franklin XRP ETF（XRPZ）的最低价格为10.77。将其与当前的11.00和10.77 - 26.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XRPZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XRPZ股票是什么时候拆分的？
Franklin XRP ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.07和-50.98%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.07
- 开盘价
- 10.93
- 卖价
- 11.00
- 买价
- 11.30
- 最低价
- 10.77
- 最高价
- 11.03
- 交易量
- 379
- 日变化
- -0.63%
- 月变化
- -5.09%
- 6个月变化
- -24.45%
- 年变化
- -50.98%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%