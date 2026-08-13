XRPZ股票今天的价格是多少？ Franklin XRP ETF股票今天的定价为11.00。它在10.77 - 11.03范围内交易，昨天的收盘价为11.07，交易量达到379。XRPZ的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin XRP ETF股票是否支付股息？ Franklin XRP ETF目前的价值为11.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-50.98%和USD。实时查看图表以跟踪XRPZ走势。

如何购买XRPZ股票？ 您可以以11.00的当前价格购买Franklin XRP ETF股票。订单通常设置在11.00或11.30附近，而379和0.64%显示市场活动。立即关注XRPZ的实时图表更新。

如何投资XRPZ股票？ 投资Franklin XRP ETF需要考虑年度范围10.77 - 26.09和当前价格11.00。许多人在以11.00或11.30下订单之前，会比较-5.09%和。实时查看XRPZ价格图表，了解每日变化。

Franklin XRP ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Franklin XRP ETF的最高价格是26.09。在10.77 - 26.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin XRP ETF的绩效。

Franklin XRP ETF股票的最低价格是多少？ Franklin XRP ETF（XRPZ）的最低价格为10.77。将其与当前的11.00和10.77 - 26.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XRPZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。