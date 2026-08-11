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XMAY: FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May

36.65 USD 0.70 (1.95%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XMAY за сегодня изменился на 1.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.65, а максимальная — 36.65.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XMAY сегодня?

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May (XMAY) сегодня оценивается на уровне 36.65. Инструмент торгуется в пределах 36.65 - 36.65, вчерашнее закрытие составило 35.95, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XMAY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May?

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May в настоящее время оценивается в 36.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.48% и USD. Отслеживайте движения XMAY на графике в реальном времени.

Как купить акции XMAY?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May (XMAY) по текущей цене 36.65. Ордера обычно размещаются около 36.65 или 36.95, тогда как 9 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XMAY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XMAY?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May предполагает учет годового диапазона 34.70 - 36.65 и текущей цены 36.65. Многие сравнивают 0.00% и 4.30% перед размещением ордеров на 36.65 или 36.95. Изучайте ежедневные изменения цены XMAY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May (XMAY) за последний год составила 36.65. Акции заметно колебались в пределах 34.70 - 36.65, сравнение с 35.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May (XMAY) за год составила 34.70. Сравнение с текущими 36.65 и 34.70 - 36.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XMAY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XMAY?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.95 и 4.48% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.65 36.65
Годовой диапазон
34.70 36.65
Предыдущее закрытие
35.95
Open
36.65
Bid
36.65
Ask
36.95
Low
36.65
High
36.65
Объем
9
Дневное изменение
1.95%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
4.30%
Годовое изменение
4.48%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%