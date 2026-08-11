- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
XMAY: FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
Курс XMAY за сегодня изменился на 1.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.65, а максимальная — 36.65.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XMAY сегодня?
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May (XMAY) сегодня оценивается на уровне 36.65. Инструмент торгуется в пределах 36.65 - 36.65, вчерашнее закрытие составило 35.95, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XMAY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May?
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May в настоящее время оценивается в 36.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.48% и USD. Отслеживайте движения XMAY на графике в реальном времени.
Как купить акции XMAY?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May (XMAY) по текущей цене 36.65. Ордера обычно размещаются около 36.65 или 36.95, тогда как 9 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XMAY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XMAY?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May предполагает учет годового диапазона 34.70 - 36.65 и текущей цены 36.65. Многие сравнивают 0.00% и 4.30% перед размещением ордеров на 36.65 или 36.95. Изучайте ежедневные изменения цены XMAY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May (XMAY) за последний год составила 36.65. Акции заметно колебались в пределах 34.70 - 36.65, сравнение с 35.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May (XMAY) за год составила 34.70. Сравнение с текущими 36.65 и 34.70 - 36.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XMAY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XMAY?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.95 и 4.48% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.95
- Open
- 36.65
- Bid
- 36.65
- Ask
- 36.95
- Low
- 36.65
- High
- 36.65
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 1.95%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 4.30%
- Годовое изменение
- 4.48%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%