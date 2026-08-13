报价部分
货币 / XMAY
回到股票

XMAY: FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May

36.65 USD 0.70 (1.95%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XMAY汇率已更改1.95%。当日，交易品种以低点36.65和高点36.65进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XMAY股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May股票今天的定价为36.65。它在36.65 - 36.65范围内交易，昨天的收盘价为35.95，交易量达到9。XMAY的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May目前的价值为36.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.48%和USD。实时查看图表以跟踪XMAY走势。

如何购买XMAY股票？

您可以以36.65的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May股票。订单通常设置在36.65或36.95附近，而9和0.00%显示市场活动。立即关注XMAY的实时图表更新。

如何投资XMAY股票？

投资FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May需要考虑年度范围34.70 - 36.65和当前价格36.65。许多人在以36.65或36.95下订单之前，会比较0.00%和。实时查看XMAY价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May的最高价格是36.65。在34.70 - 36.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May的绩效。

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May（XMAY）的最低价格为34.70。将其与当前的36.65和34.70 - 36.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XMAY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XMAY股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.95和4.48%中可见。

日范围
36.65 36.65
年范围
34.70 36.65
前一天收盘价
35.95
开盘价
36.65
卖价
36.65
买价
36.95
最低价
36.65
最高价
36.65
交易量
9
日变化
1.95%
月变化
0.00%
6个月变化
4.30%
年变化
4.48%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%