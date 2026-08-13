XMAY: FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May
今日XMAY汇率已更改1.95%。当日，交易品种以低点36.65和高点36.65进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
XMAY股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May股票今天的定价为36.65。它在36.65 - 36.65范围内交易，昨天的收盘价为35.95，交易量达到9。XMAY的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May目前的价值为36.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.48%和USD。实时查看图表以跟踪XMAY走势。
如何购买XMAY股票？
您可以以36.65的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May股票。订单通常设置在36.65或36.95附近，而9和0.00%显示市场活动。立即关注XMAY的实时图表更新。
如何投资XMAY股票？
投资FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May需要考虑年度范围34.70 - 36.65和当前价格36.65。许多人在以36.65或36.95下订单之前，会比较0.00%和。实时查看XMAY价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May的最高价格是36.65。在34.70 - 36.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May的绩效。
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May（XMAY）的最低价格为34.70。将其与当前的36.65和34.70 - 36.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XMAY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XMAY股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.95和4.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.95
- 开盘价
- 36.65
- 卖价
- 36.65
- 买价
- 36.95
- 最低价
- 36.65
- 最高价
- 36.65
- 交易量
- 9
- 日变化
- 1.95%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 4.30%
- 年变化
- 4.48%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%