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XDSQ: Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Qu

44.46 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XDSQ за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.36, а максимальная — 44.48.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XDSQ сегодня?

Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Qu (XDSQ) сегодня оценивается на уровне 44.46. Инструмент торгуется в пределах 44.36 - 44.48, вчерашнее закрытие составило 44.46, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XDSQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Qu?

Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Qu в настоящее время оценивается в 44.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.06% и USD. Отслеживайте движения XDSQ на графике в реальном времени.

Как купить акции XDSQ?

Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Qu (XDSQ) по текущей цене 44.46. Ордера обычно размещаются около 44.46 или 44.76, тогда как 14 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XDSQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XDSQ?

Инвестирование в Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Qu предполагает учет годового диапазона 38.41 - 44.48 и текущей цены 44.46. Многие сравнивают 2.42% и 5.66% перед размещением ордеров на 44.46 или 44.76. Изучайте ежедневные изменения цены XDSQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Qu?

Самая высокая цена Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Qu (XDSQ) за последний год составила 44.48. Акции заметно колебались в пределах 38.41 - 44.48, сравнение с 44.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Qu на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Qu?

Самая низкая цена Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Qu (XDSQ) за год составила 38.41. Сравнение с текущими 44.46 и 38.41 - 44.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XDSQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XDSQ?

В прошлом Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Qu проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.46 и 6.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
44.36 44.48
Годовой диапазон
38.41 44.48
Предыдущее закрытие
44.46
Open
44.44
Bid
44.46
Ask
44.76
Low
44.36
High
44.48
Объем
14
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
2.42%
6-месячное изменение
5.66%
Годовое изменение
6.06%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%