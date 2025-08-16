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XDSQ: Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Qu

44.36 USD 0.10 (0.22%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XDSQ汇率已更改-0.22%。当日，交易品种以低点44.36和高点44.46进行交易。

关注Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Qu动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XDSQ新闻

常见问题解答

XDSQ股票今天的价格是多少？

Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Qu股票今天的定价为44.36。它在44.36 - 44.46范围内交易，昨天的收盘价为44.46，交易量达到27。XDSQ的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Qu股票是否支付股息？

Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Qu目前的价值为44.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.82%和USD。实时查看图表以跟踪XDSQ走势。

如何购买XDSQ股票？

您可以以44.36的当前价格购买Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Qu股票。订单通常设置在44.36或44.66附近，而27和-0.09%显示市场活动。立即关注XDSQ的实时图表更新。

如何投资XDSQ股票？

投资Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Qu需要考虑年度范围38.41 - 44.48和当前价格44.36。许多人在以44.36或44.66下订单之前，会比较2.19%和。实时查看XDSQ价格图表，了解每日变化。

Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Qu股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Qu的最高价格是44.48。在38.41 - 44.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Qu的绩效。

Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Qu股票的最低价格是多少？

Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Qu（XDSQ）的最低价格为38.41。将其与当前的44.36和38.41 - 44.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XDSQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XDSQ股票是什么时候拆分的？

Innovator ETFs Trust Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Qu历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.46和5.82%中可见。

日范围
44.36 44.46
年范围
38.41 44.48
前一天收盘价
44.46
开盘价
44.40
卖价
44.36
买价
44.66
最低价
44.36
最高价
44.46
交易量
27
日变化
-0.22%
月变化
2.19%
6个月变化
5.42%
年变化
5.82%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%