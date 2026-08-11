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XDEF
Курс XDEF за сегодня изменился на 0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.12, а максимальная — 24.18.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XDEF сегодня?
(XDEF) сегодня оценивается на уровне 24.12. Инструмент торгуется в пределах 24.12 - 24.18, вчерашнее закрытие составило 24.02, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XDEF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?
в настоящее время оценивается в 24.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.35% и USD. Отслеживайте движения XDEF на графике в реальном времени.
Как купить акции XDEF?
Вы можете купить акции (XDEF) по текущей цене 24.12. Ордера обычно размещаются около 24.12 или 24.42, тогда как 17 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XDEF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XDEF?
Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 20.25 - 26.10 и текущей цены 24.12. Многие сравнивают 2.68% и -1.17% перед размещением ордеров на 24.12 или 24.42. Изучайте ежедневные изменения цены XDEF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ?
Самая высокая цена (XDEF) за последний год составила 26.10. Акции заметно колебались в пределах 20.25 - 26.10, сравнение с 24.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ?
Самая низкая цена (XDEF) за год составила 20.25. Сравнение с текущими 24.12 и 20.25 - 26.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XDEF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XDEF?
В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.02 и -2.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.02
- Open
- 24.17
- Bid
- 24.12
- Ask
- 24.42
- Low
- 24.12
- High
- 24.18
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- 0.42%
- Месячное изменение
- 2.68%
- 6-месячное изменение
- -1.17%
- Годовое изменение
- -2.35%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%