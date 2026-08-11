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XDEF

24.12 USD 0.10 (0.42%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XDEF за сегодня изменился на 0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.12, а максимальная — 24.18.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XDEF сегодня?

(XDEF) сегодня оценивается на уровне 24.12. Инструмент торгуется в пределах 24.12 - 24.18, вчерашнее закрытие составило 24.02, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XDEF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ?

в настоящее время оценивается в 24.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.35% и USD. Отслеживайте движения XDEF на графике в реальном времени.

Как купить акции XDEF?

Вы можете купить акции (XDEF) по текущей цене 24.12. Ордера обычно размещаются около 24.12 или 24.42, тогда как 17 и -0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XDEF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XDEF?

Инвестирование в предполагает учет годового диапазона 20.25 - 26.10 и текущей цены 24.12. Многие сравнивают 2.68% и -1.17% перед размещением ордеров на 24.12 или 24.42. Изучайте ежедневные изменения цены XDEF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ?

Самая высокая цена (XDEF) за последний год составила 26.10. Акции заметно колебались в пределах 20.25 - 26.10, сравнение с 24.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ?

Самая низкая цена (XDEF) за год составила 20.25. Сравнение с текущими 24.12 и 20.25 - 26.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XDEF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XDEF?

В прошлом проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.02 и -2.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.12 24.18
Годовой диапазон
20.25 26.10
Предыдущее закрытие
24.02
Open
24.17
Bid
24.12
Ask
24.42
Low
24.12
High
24.18
Объем
17
Дневное изменение
0.42%
Месячное изменение
2.68%
6-месячное изменение
-1.17%
Годовое изменение
-2.35%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%