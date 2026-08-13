XDEF
今日XDEF汇率已更改0.42%。当日，交易品种以低点24.12和高点24.18进行交易。
关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
XDEF股票今天的价格是多少？
股票今天的定价为24.12。它在24.12 - 24.18范围内交易，昨天的收盘价为24.02，交易量达到17。XDEF的实时价格图表显示了这些更新。
股票是否支付股息？
目前的价值为24.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.35%和USD。实时查看图表以跟踪XDEF走势。
如何购买XDEF股票？
您可以以24.12的当前价格购买股票。订单通常设置在24.12或24.42附近，而17和-0.21%显示市场活动。立即关注XDEF的实时图表更新。
如何投资XDEF股票？
投资需要考虑年度范围20.25 - 26.10和当前价格24.12。许多人在以24.12或24.42下订单之前，会比较2.68%和。实时查看XDEF价格图表，了解每日变化。
股票的最高价格是多少？
在过去一年中，的最高价格是26.10。在20.25 - 26.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。
股票的最低价格是多少？
（XDEF）的最低价格为20.25。将其与当前的24.12和20.25 - 26.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XDEF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XDEF股票是什么时候拆分的？
历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.02和-2.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.02
- 开盘价
- 24.17
- 卖价
- 24.12
- 买价
- 24.42
- 最低价
- 24.12
- 最高价
- 24.18
- 交易量
- 17
- 日变化
- 0.42%
- 月变化
- 2.68%
- 6个月变化
- -1.17%
- 年变化
- -2.35%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%