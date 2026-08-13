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XDEF

24.12 USD 0.10 (0.42%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XDEF汇率已更改0.42%。当日，交易品种以低点24.12和高点24.18进行交易。

关注动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

XDEF股票今天的价格是多少？

股票今天的定价为24.12。它在24.12 - 24.18范围内交易，昨天的收盘价为24.02，交易量达到17。XDEF的实时价格图表显示了这些更新。

股票是否支付股息？

目前的价值为24.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.35%和USD。实时查看图表以跟踪XDEF走势。

如何购买XDEF股票？

您可以以24.12的当前价格购买股票。订单通常设置在24.12或24.42附近，而17和-0.21%显示市场活动。立即关注XDEF的实时图表更新。

如何投资XDEF股票？

投资需要考虑年度范围20.25 - 26.10和当前价格24.12。许多人在以24.12或24.42下订单之前，会比较2.68%和。实时查看XDEF价格图表，了解每日变化。

股票的最高价格是多少？

在过去一年中，的最高价格是26.10。在20.25 - 26.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪的绩效。

股票的最低价格是多少？

（XDEF）的最低价格为20.25。将其与当前的24.12和20.25 - 26.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XDEF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XDEF股票是什么时候拆分的？

历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.02和-2.35%中可见。

日范围
24.12 24.18
年范围
20.25 26.10
前一天收盘价
24.02
开盘价
24.17
卖价
24.12
买价
24.42
最低价
24.12
最高价
24.18
交易量
17
日变化
0.42%
月变化
2.68%
6个月变化
-1.17%
年变化
-2.35%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%