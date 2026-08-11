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XBOC: Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October
Курс XBOC за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.07, а максимальная — 36.09.
Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XBOC сегодня?
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) сегодня оценивается на уровне 36.08. Инструмент торгуется в пределах 36.07 - 36.09, вчерашнее закрытие составило 36.08, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XBOC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October?
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October в настоящее время оценивается в 36.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.26% и USD. Отслеживайте движения XBOC на графике в реальном времени.
Как купить акции XBOC?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) по текущей цене 36.08. Ордера обычно размещаются около 36.08 или 36.38, тогда как 3 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XBOC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XBOC?
Инвестирование в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October предполагает учет годового диапазона 32.18 - 36.09 и текущей цены 36.08. Многие сравнивают 0.47% и 7.32% перед размещением ордеров на 36.08 или 36.38. Изучайте ежедневные изменения цены XBOC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October?
Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) за последний год составила 36.09. Акции заметно колебались в пределах 32.18 - 36.09, сравнение с 36.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October?
Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) за год составила 32.18. Сравнение с текущими 36.08 и 32.18 - 36.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XBOC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XBOC?
В прошлом Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.08 и 11.26% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.08
- Open
- 36.07
- Bid
- 36.08
- Ask
- 36.38
- Low
- 36.07
- High
- 36.09
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.47%
- 6-месячное изменение
- 7.32%
- Годовое изменение
- 11.26%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%