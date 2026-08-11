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XBOC: Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October

36.08 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XBOC за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.07, а максимальная — 36.09.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XBOC сегодня?

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) сегодня оценивается на уровне 36.08. Инструмент торгуется в пределах 36.07 - 36.09, вчерашнее закрытие составило 36.08, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XBOC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October?

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October в настоящее время оценивается в 36.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.26% и USD. Отслеживайте движения XBOC на графике в реальном времени.

Как купить акции XBOC?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) по текущей цене 36.08. Ордера обычно размещаются около 36.08 или 36.38, тогда как 3 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XBOC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XBOC?

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October предполагает учет годового диапазона 32.18 - 36.09 и текущей цены 36.08. Многие сравнивают 0.47% и 7.32% перед размещением ордеров на 36.08 или 36.38. Изучайте ежедневные изменения цены XBOC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) за последний год составила 36.09. Акции заметно колебались в пределах 32.18 - 36.09, сравнение с 36.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October?

Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) за год составила 32.18. Сравнение с текущими 36.08 и 32.18 - 36.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XBOC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XBOC?

В прошлом Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.08 и 11.26% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.07 36.09
Годовой диапазон
32.18 36.09
Предыдущее закрытие
36.08
Open
36.07
Bid
36.08
Ask
36.38
Low
36.07
High
36.09
Объем
3
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.47%
6-месячное изменение
7.32%
Годовое изменение
11.26%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%