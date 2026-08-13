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XBOC: Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October

36.10 USD 0.02 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XBOC汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点36.10和高点36.13进行交易。

关注Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XBOC股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October股票今天的定价为36.10。它在36.10 - 36.13范围内交易，昨天的收盘价为36.08，交易量达到3。XBOC的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October股票是否支付股息？

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October目前的价值为36.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.32%和USD。实时查看图表以跟踪XBOC走势。

如何购买XBOC股票？

您可以以36.10的当前价格购买Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October股票。订单通常设置在36.10或36.40附近，而3和-0.08%显示市场活动。立即关注XBOC的实时图表更新。

如何投资XBOC股票？

投资Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October需要考虑年度范围32.18 - 36.13和当前价格36.10。许多人在以36.10或36.40下订单之前，会比较0.53%和。实时查看XBOC价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October的最高价格是36.13。在32.18 - 36.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October的绩效。

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October（XBOC）的最低价格为32.18。将其与当前的36.10和32.18 - 36.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XBOC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XBOC股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.08和11.32%中可见。

日范围
36.10 36.13
年范围
32.18 36.13
前一天收盘价
36.08
开盘价
36.13
卖价
36.10
买价
36.40
最低价
36.10
最高价
36.13
交易量
3
日变化
0.06%
月变化
0.53%
6个月变化
7.38%
年变化
11.32%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%