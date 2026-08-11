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XB: BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate
Курс XB за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.01, а максимальная — 39.01.
Следите за динамикой BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XB сегодня?
BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate (XB) сегодня оценивается на уровне 39.01. Инструмент торгуется в пределах 39.01 - 39.01, вчерашнее закрытие составило 39.02, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate?
BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate в настоящее время оценивается в 39.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.71% и USD. Отслеживайте движения XB на графике в реальном времени.
Как купить акции XB?
Вы можете купить акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate (XB) по текущей цене 39.01. Ордера обычно размещаются около 39.01 или 39.31, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XB?
Инвестирование в BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate предполагает учет годового диапазона 38.52 - 39.92 и текущей цены 39.01. Многие сравнивают 0.41% и -0.36% перед размещением ордеров на 39.01 или 39.31. Изучайте ежедневные изменения цены XB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate?
Самая высокая цена BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate (XB) за последний год составила 39.92. Акции заметно колебались в пределах 38.52 - 39.92, сравнение с 39.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate?
Самая низкая цена BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate (XB) за год составила 38.52. Сравнение с текущими 39.01 и 38.52 - 39.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XB?
В прошлом BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.02 и -0.71% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.02
- Open
- 39.01
- Bid
- 39.01
- Ask
- 39.31
- Low
- 39.01
- High
- 39.01
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- 0.41%
- 6-месячное изменение
- -0.36%
- Годовое изменение
- -0.71%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%