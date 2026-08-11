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XB: BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate

39.01 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XB за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.01, а максимальная — 39.01.

Следите за динамикой BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XB сегодня?

BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate (XB) сегодня оценивается на уровне 39.01. Инструмент торгуется в пределах 39.01 - 39.01, вчерашнее закрытие составило 39.02, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate?

BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate в настоящее время оценивается в 39.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.71% и USD. Отслеживайте движения XB на графике в реальном времени.

Как купить акции XB?

Вы можете купить акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate (XB) по текущей цене 39.01. Ордера обычно размещаются около 39.01 или 39.31, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XB?

Инвестирование в BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate предполагает учет годового диапазона 38.52 - 39.92 и текущей цены 39.01. Многие сравнивают 0.41% и -0.36% перед размещением ордеров на 39.01 или 39.31. Изучайте ежедневные изменения цены XB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate?

Самая высокая цена BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate (XB) за последний год составила 39.92. Акции заметно колебались в пределах 38.52 - 39.92, сравнение с 39.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate?

Самая низкая цена BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate (XB) за год составила 38.52. Сравнение с текущими 39.01 и 38.52 - 39.92 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XB?

В прошлом BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.02 и -0.71% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
39.01 39.01
Годовой диапазон
38.52 39.92
Предыдущее закрытие
39.02
Open
39.01
Bid
39.01
Ask
39.31
Low
39.01
High
39.01
Объем
1
Дневное изменение
-0.03%
Месячное изменение
0.41%
6-месячное изменение
-0.36%
Годовое изменение
-0.71%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%