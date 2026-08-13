XB: BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate
今日XB汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点39.02和高点39.02进行交易。
关注BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
XB股票今天的价格是多少？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate股票今天的定价为39.02。它在39.02 - 39.02范围内交易，昨天的收盘价为39.01，交易量达到1。XB的实时价格图表显示了这些更新。
BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate股票是否支付股息？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate目前的价值为39.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.69%和USD。实时查看图表以跟踪XB走势。
如何购买XB股票？
您可以以39.02的当前价格购买BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate股票。订单通常设置在39.02或39.32附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注XB的实时图表更新。
如何投资XB股票？
投资BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate需要考虑年度范围38.52 - 39.92和当前价格39.02。许多人在以39.02或39.32下订单之前，会比较0.44%和。实时查看XB价格图表，了解每日变化。
BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate的最高价格是39.92。在38.52 - 39.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate的绩效。
BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate股票的最低价格是多少？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate（XB）的最低价格为38.52。将其与当前的39.02和38.52 - 39.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XB股票是什么时候拆分的？
BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.01和-0.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 39.01
- 开盘价
- 39.02
- 卖价
- 39.02
- 买价
- 39.32
- 最低价
- 39.02
- 最高价
- 39.02
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.03%
- 月变化
- 0.44%
- 6个月变化
- -0.33%
- 年变化
- -0.69%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%