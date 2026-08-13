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XB: BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate

39.02 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XB汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点39.02和高点39.02进行交易。

关注BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • H1
  • H4
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  • MN

常见问题解答

XB股票今天的价格是多少？

BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate股票今天的定价为39.02。它在39.02 - 39.02范围内交易，昨天的收盘价为39.01，交易量达到1。XB的实时价格图表显示了这些更新。

BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate股票是否支付股息？

BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate目前的价值为39.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.69%和USD。实时查看图表以跟踪XB走势。

如何购买XB股票？

您可以以39.02的当前价格购买BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate股票。订单通常设置在39.02或39.32附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注XB的实时图表更新。

如何投资XB股票？

投资BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate需要考虑年度范围38.52 - 39.92和当前价格39.02。许多人在以39.02或39.32下订单之前，会比较0.44%和。实时查看XB价格图表，了解每日变化。

BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate的最高价格是39.92。在38.52 - 39.92内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate的绩效。

BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate股票的最低价格是多少？

BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate（XB）的最低价格为38.52。将其与当前的39.02和38.52 - 39.92进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XB股票是什么时候拆分的？

BondBloxx ETF Trust BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、39.01和-0.69%中可见。

日范围
39.02 39.02
年范围
38.52 39.92
前一天收盘价
39.01
开盘价
39.02
卖价
39.02
买价
39.32
最低价
39.02
最高价
39.02
交易量
1
日变化
0.03%
月变化
0.44%
6个月变化
-0.33%
年变化
-0.69%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%