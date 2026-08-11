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XAGG: Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Strategic Income Opportunities ETF

49.81 USD 0.04 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XAGG за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.79, а максимальная — 49.84.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XAGG сегодня?

Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Strategic Income Opportunities ETF (XAGG) сегодня оценивается на уровне 49.81. Инструмент торгуется в пределах 49.79 - 49.84, вчерашнее закрытие составило 49.85, а торговый объем достиг 193. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XAGG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Strategic Income Opportunities ETF?

Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Strategic Income Opportunities ETF в настоящее время оценивается в 49.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.54% и USD. Отслеживайте движения XAGG на графике в реальном времени.

Как купить акции XAGG?

Вы можете купить акции Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Strategic Income Opportunities ETF (XAGG) по текущей цене 49.81. Ордера обычно размещаются около 49.81 или 50.11, тогда как 193 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XAGG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XAGG?

Инвестирование в Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Strategic Income Opportunities ETF предполагает учет годового диапазона 49.41 - 51.48 и текущей цены 49.81. Многие сравнивают 0.59% и -2.10% перед размещением ордеров на 49.81 или 50.11. Изучайте ежедневные изменения цены XAGG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Strategic Income Opportunities ETF?

Самая высокая цена Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Strategic Income Opportunities ETF (XAGG) за последний год составила 51.48. Акции заметно колебались в пределах 49.41 - 51.48, сравнение с 49.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Strategic Income Opportunities ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Strategic Income Opportunities ETF?

Самая низкая цена Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Strategic Income Opportunities ETF (XAGG) за год составила 49.41. Сравнение с текущими 49.81 и 49.41 - 51.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XAGG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XAGG?

В прошлом Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Strategic Income Opportunities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.85 и -0.54% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.79 49.84
Годовой диапазон
49.41 51.48
Предыдущее закрытие
49.85
Open
49.84
Bid
49.81
Ask
50.11
Low
49.79
High
49.84
Объем
193
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
0.59%
6-месячное изменение
-2.10%
Годовое изменение
-0.54%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%