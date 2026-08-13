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XAGG: Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Strategic Income Opportunities ETF

49.77 USD 0.04 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XAGG汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点49.74和高点49.81进行交易。

关注Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Strategic Income Opportunities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
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  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XAGG股票今天的价格是多少？

Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Strategic Income Opportunities ETF股票今天的定价为49.77。它在49.74 - 49.81范围内交易，昨天的收盘价为49.81，交易量达到341。XAGG的实时价格图表显示了这些更新。

Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Strategic Income Opportunities ETF股票是否支付股息？

Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Strategic Income Opportunities ETF目前的价值为49.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.62%和USD。实时查看图表以跟踪XAGG走势。

如何购买XAGG股票？

您可以以49.77的当前价格购买Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Strategic Income Opportunities ETF股票。订单通常设置在49.77或50.07附近，而341和-0.04%显示市场活动。立即关注XAGG的实时图表更新。

如何投资XAGG股票？

投资Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Strategic Income Opportunities ETF需要考虑年度范围49.41 - 51.48和当前价格49.77。许多人在以49.77或50.07下订单之前，会比较0.50%和。实时查看XAGG价格图表，了解每日变化。

Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Strategic Income Opportunities ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Strategic Income Opportunities ETF的最高价格是51.48。在49.41 - 51.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Strategic Income Opportunities ETF的绩效。

Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Strategic Income Opportunities ETF股票的最低价格是多少？

Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Strategic Income Opportunities ETF（XAGG）的最低价格为49.41。将其与当前的49.77和49.41 - 51.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XAGG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XAGG股票是什么时候拆分的？

Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Strategic Income Opportunities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.81和-0.62%中可见。

日范围
49.74 49.81
年范围
49.41 51.48
前一天收盘价
49.81
开盘价
49.79
卖价
49.77
买价
50.07
最低价
49.74
最高价
49.81
交易量
341
日变化
-0.08%
月变化
0.50%
6个月变化
-2.18%
年变化
-0.62%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%